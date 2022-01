Grazie alla nuova spinta che Mediaset sta dando alle produzioni originali, le reti del Biscione si sono assicurate Vanessa Incontrada come protagonista della serie TV dal titolo Fosca Innocenti (all’estero Fosca – A Tuscan policewoman). Nel marzo 2021 la Toscana Film Commission ha annunciato l’imminente inizio dei lavori in quel di Arezzo, dove la fiction sarà girata tra la primavera e l’estate. Raccogliamo quindi qui di seguito tutto ciò che sappiamo su Fosca Innocenti, dalla data di uscita al cast, la trama delle puntate e lo streaming di questa nuova serie TV.

Trama e anticipazioni puntate

Vanessa Incontrada sarà al centro della serie TV Fosca Innocenti per Canale 5. A renderlo noto è stato Marcello Comanducci, presidente della Fondazione Intour interpellato dalla Nazione il febbraio scorso.

Comanducci ha ammesso di non conoscere i contenuti della serie (“Trama e ambientazione sono sconosciute anche a noi”, ha detto). Non dovrebbe però trattarsi di una fiction in costume (“Credo sia ambientata al presente”, continua Comanducci. “Di solito, quando c’è un salto nel tempo ci sono determinate richieste… stavolta nessuna domanda particolare”). La trama di Fosca Innocenti, cioè, è quella di una serie TV moderna.

Il personaggio principale, impersonato dalla Incontrada, dà il titolo alla fiction che avrà a che fare con il mondo dell’ippica. Questo lo si dedusse dal fatto che la produzione, poco prima dell’inizio delle riprese, era in cerca di una casa colonica con annessa stalla.

Fosca è Vice Questore di Arezzo, e lavora in un commissariato composto quasi solo di donne esperte in indagini, analisi e risoluzione di misteri. È una donnna attenta e preparata, ama l’equitazione e vive nel casolare ereditato dal padre nella campagna aretina. La sua unica debolezza è rappresentata da Cosimo, il migliore amico del quale Fosca è segretamente innamorata, e che annunciando l’imminente partenza per l’America la spingerà a prendere una decisione definitiva sulla sua vita personale.

Per il momento, dunque, sono queste le poche anticipazioni che conosciamo sulla serie TV con Vanessa Incontrada intitolata Fosca. Nelle prossime settimane, tuttavia, dall’attrice agli altri protagonisti potrebbero già lasciar trapelare qualche indiscrezione in più.

Data di uscita e riprese

Come molte altre, anche la troupe della serie TV Fosca Innocenti approfitterà della bella stagione per realizzare un progetto la cui uscita è immaginata nella stagione televisiva 2021/22. Le riprese della fiction, d’altronde, si svolgono dopo Pasqua, da maggio fino alla fine di luglio.

Il primo ciak si è battuto a Roma verso la fine di aprile. Poi la troupe si è trasferita ad Arezzo a metà del mese di maggio per il resto del lavoro. A registrare l’inizio ufficiale dei lavori proprio la protagonista Vanessa Incontrada, che ha salutato la sua Fosca con un selfie sorridente in compagnia del ciak.



Stando ai piani della produzione, le registrazioni proseguiranno quindi per due mesi. Dopodiché, il materiale girato finirà nelle sale di montaggio e potrebbe essere pronto ad andare in onda su Canale 5 già dall’autunno. Ma per sapere esattamente quando inizia Fosca, tocca ancora attendere che la serie TV sia ufficialmente inserita nel palinsesto di Mediaset dell’anno prossimo.



Le riprese della serie TV Fosca Innocenti si sono infine concluse ad Arezzo, dove si sono girati gli ultimi esterni, il 1° settembre 2021. A offrirne la sua testimonianza ai social, la protagonista Vanessa Incontrada.

Allo stato attuale sembrerebbe che la fiction Fosca Innocenti comincerà nei primi mesi del 2022. Mediaset e Canale 5 cominciano a trasmettere i promo a gennaio, associando alle immagini un generico “Prossimamente” in merito all’uscita.

Dov’è girata Fosca Innocenti: location serie TV

Insieme alle prime notizie, veniamo a sapere che la serie TV Fosca Innocenti sarà girata in Toscana e in particolare ad Arezzo. Sicuramente ci sarà modo di scoprire i luoghi simbolo della città, che nel cinema italiano ha già fatto da sfondo a La vita è bella. Teatro principale degli eventi dovrebbe rivelarsi la mitica Piazza Grande, ma anche i dintorni e la periferia aiuteranno a trovare le ambientazioni giuste per la storia.

Gli interni, invece, dovrebbero essere ricostruiti in studio a Roma, come suggerito dal presidente della Fondazione Intour a La Nazione.

Cast

Nel cast della serie TV Fosca troviamo al momento solo Vanessa Incontrada, scelta dalla produzione Banijay Studios Italy come protagonista della storia. Accanto a lei, che per la TV ha recitato in molteplici fiction soprattutto per la Rai (Scomparsa, Il Capitano Maria), chi ci sarà?

A pochi giorni dall’inizio delle riprese scopriamo che come protagonista maschile è stato scelto Francesco Arca, di recente in TV con Svegliati amore mio. Arca vestirà i panni di Cosimo, proprietario dell’enoteca Chiantineria a pochi passi dalla sede del commissariato in cui lavora la sua migliore amica.

Fra gli altri attori e personaggi della fiction Fosca, Vanessa Incontrada ha svelato attraverso un selfie pubblicato sui social che con lei ci saranno anche: Irene Ferri (Che Dio ci aiuti), Desiré Noferini (Il Paradiso delle Signore) e Cecilia Dazzi (Chiamami ancora amore). Le ultime due interpreteranno le colleghe di Fosca, Giulia de Falco e Rosa Lulli.

A luglio, nel corso delle riprese in Toscana, veniamo a sapere che anche Giorgia Trasselli, indimenticata Tata di Casa Vianello (oggi perlopiù insegnante teatrale) sarà nel cast di Fosca Innocenti nei panni di Bice.



A questo gruppo il cast della fiction Fosca Innocente si allarga con: Luca Capuano (Il Paradiso delle Signore), Alberto Gimignani (Ricordati di me), Francesco Leone (Che Dio ci aiuti), Simon Grechi (Scomparsa), Claudia Zanella (La strada di casa), Giampiero Mancini (Mentre ero via), Antonella Fattori (Sacrificio d’amore), Ema Kovac (ex Madre Natura di Ciao Darwin), Claudio Bigagli (The New Pope), Sarah Biacchi.

Leone vestirà i panni dell’agente Pino Ricci, altro collega di Fosca. Grechi sarà invece tra i protagonisti di una delle puntate della stagione. La Fattori interpreterà Eleonora Barberis. La Biacchi sarà Jutta Fisher, vittima di uno degli omicidi di puntata.

Grazie alla prima foto dal backstage pubblicata da Vanessa Incontrada e che vedete sopra, sappiamo che a dirigere la fiction Fosca Innocenti sarà Fabio Costa. Costa ha già lavorato con l’attrice spagnola in Scomparsa, ed ha terminato da poco le registrazioni di un’altra fiction prossimamente in onda su Canale 5, Luce dei tuoi occhi.

Streaming serie TV Fosca Innocenti

La serie TV Fosca Innocenti è una produzione originale Mediaset, dunque la si potrà seguire in diretta streaming o in versione on demand sulla piattaforma Mediaset Play. Questa è il servizio di streaming legato a Mediaset, al quale si accede senza limiti se maggiorenni, sia da PC che da tablet, smart phone o smart TV abilitate.

Ciascuna puntata di Fosca si troverà in streaming su Mediaset Play al momento dell’uscita su Canale 5, prima in diretta e in un secondo momento anche on demand.

