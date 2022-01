NON MI LASCIARE fiction Vittoria Puccini: cast, trama e quando inizia

Non Mi Lasciare fiction news e riprese

Venezia si tinge di giallo per una nuova fiction prodotta per la Rai e con protagonista Vittoria Puccini: parliamo di Non Mi Lasciare. Il primo ciak è stato battuto a gennaio 2021, di fronte alla Stazione di Santa Lucia nel cuore della città che riposa sulla Laguna. Bagno di paparazzi per l’attrice toscana che, nella sua prima scena, ha registrato l’immaginario arrivo del suo personaggio da Roma. Nelle prossime settimane le riprese si sposteranno in altre location vicine, che immortaleranno Venezia in tutto il suo splendore. La produzione potrà peraltro beneficiare del silenzio e dell’assenza di caos che la pandemia ha provocato negli ultimi mesi. Ma di che cosa parlerà la fiction, e chi sarà in coppia con la Puccini? Scopriamolo con tutte le anticipazioni su Non Mi Lasciare, dal cast a quando inizia fino allo streaming e le prime indiscrezioni sulla trama delle puntate.

Trama e quante puntate

Dopo averla vista in Mentre ero via, Il Processo, e in attesa di scoprirla nel nuovo La Fuggitiva, Vittoria Puccini è protagonista di un altro giallo che stavolta è ambientato a Venezia. Qui infatti approda Elena Zanin, vicequestore della Polizia di Stato che però opera principalmente a Roma. Esperta di crimini informatici, Elena si è fatta strada nel Servizio Centrale Operativo della Capitale occupandosi di controversi casi connessi con la pedo-pornografia online.

Anche il suo arrivo a Venezia è dettato da una nuova indagine con i medesimi presupposti e destinata a turbare tanto lei quanto gli spettatori. La trama della fiction Non Mi Lasciare vedrà quindi Elena alle prese con l’inchiesta sulla morte di un bambino. Chi ha ucciso il ragazzo, e soprattutto qual è il quadro generale dell’omicidio?

La città di Venezia avrà un peso specifico nell’esperienza di Elena. Il magistrato credeva infatti di essersi lasciata la vita della Laguna alle spalle, invece il lavoro la trascina ancora una volta nel passato. E qui rivede Daniele, l’uomo col quale ha avuto una storia d’amore e che ora è sposato con Giulia, ex migliore amica di Elena.

Daniele è però diventato anche commissario, e secondo le prime notizie sulla trama delle puntate di Non Mi Lasciare Elena tornerà ad interagire con lui nelle indagini di cui è consulente.

In quante puntate si divide infine esattamente la storia di Non Mi Lasciare? Secondo le notizie, sembrerebbe che la produzione stia preparando 4 puntate in tutto, ovvero 8 episodi.

Anticipazioni e calendario messa in onda

Qui di seguito raccogliamo i link a tutte le anticipazioni sugli episodi di Non Mi Lasciare, con la loro data di messa in onda e il calendario di programmazione.

Prima puntata anticipazioni 10 gennaio 2022 (Episodio 1 e 2)

Seconda puntata anticipazioni 17 gennaio 2022 (Episodio 3 e 4)

Terza puntata anticipazioni (Episodio 5 e 6)

Quarta e ultima puntata (Episodio 7 e 8)

Ognuno degli appuntamenti con la fiction potrebbe subire slittamenti dovuti alla ben nota fluttuazione dei palinsesti.

Cast: attori e personaggi della fiction

Chi c’è nel cast di Non Mi Lasciare, e chi sono gli attori che presteranno il loro volto ai personaggi della fiction? Per il momento possiamo anticipare che, oltre alla protagonista Vittoria Puccini la quale vestirà i panni di Elena Zanin, la produzione ha selezionato anche Alessandro Roia, Eugenio Franceschini e Sarah Felberbaum.

La regia della fiction, come si apprende ufficialmente solo nel settembre 2021, è di Ciro Visco. Visco ha lavorato dietro la macchina da presa di Gomorra – La serie e del secondo blocco di episodi della prima stagione di Doc Nelle Tue Mani. Agli stessi progetti hanno contribuito anche gli sceneggiatori Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che in Non mi lasciare si sono avvalsi della collaborazione di Ivano Fachin, Tommaso Matano e Giovanni Galassi.

Roia vestirà i panni di Daniele, ex fidanzato di Elena ora sposato a Giulia, vecchia amica altrettanto importante nella vita dell’ispettrice e interpretata invece dalla Felberbaum.

Quest’ultima, oggi sposata con l’ex campione della Roma Daniele De Rossi, manca dal piccolo schermo dal 2016 quando ha recitato nei Medici. Nel cast di Non Mi Lasciare sarà Giulia, migliore amica di Elena e attuale compagna di Daniele.

Ad Alessandro Roia (La Compagnia del Cigno) e Eugenio Franceschini (Grand Hotel, Nero a metà) sono invece andate le parti maschili della serie, di Daniele e di un collega poliziotto. Con loro la Puccini ha girato la sua prima scena nel Canal Grande di fronte alla Stazione Santa Lucia.

Tra gli altri attori e personaggi nel cast della fiction Non Mi Lasciare troveremo: Federica Girardello (ex volto di Nicoletta nel Paradiso delle Signore) e Riccardo Leonelli (che ha già lavorato con la Puccini nella Fuggitiva).

Vittoria Puccini sulla fiction a Venezia

Proprio a Venezia, nella settimana della Mostra al Lido, la fiction Non mi lasciare è stata presentata al pubblico. La Puccini, a proposito della delicata storia che racconterà attraverso il suo personaggio, ha dichiarato:

“Sono tematiche difficili da raccontare, ma sono contenta che la Rai abbia deciso di farlo. Io sono madre di una ragazzina di quindici anni, anche lei usa il Web. È molto importante raccontare una storia che evidenzia i pericoli di internet, ed educare i ragazzi ad un uso sicuro e corretto del Web”.

Circa il personaggio di Elena Zanin, invece, l’attrice fiorentina anticipa:

“Elena mi ha subito conquistata. È una donna coraggiosa, determinata, convinta che la sua tesi sia giusta, ma anche con una grande fragilità causata da dei traumi passati”.

Traumi che siamo certi saranno occasione di indagine nello svolgersi della storia principale.

Altre indiscrezioni sui restanti protagonisti della fiction potranno ad ogni modo emergere solo nelle prossime settimane, in concomitanza con il prosieguo delle riprese.

Data di inizio: quando comincia la fiction?

Dal momento che le registrazioni della fiction sono cominciate a gennaio 2021 e terminate ad aprile, possiamo facilmente ipotizzare che la data di inizio di Non Mi Lasciare sarà individuata nella stagione televisiva 2021/2022. In effetti, la data di partenza della serie è fissata al 10 gennaio 2022.

La produzione ha lavorato tra Venezia e Roma (dove sono stati ricostruiti alcuni interni) dagli inizi di gennaio alla fine di aprile 2021. Per rispondere alla domanda su quando comincia Non Mi Lasciare, che come abbiamo detto sarà da lunedì 10 gennaio 2022, abbiamo dovuto attendere il termine delle fasi di montaggio.

Notizie più chiare continuano ad emergere in vista del debutto, che segna la ripresa delle fiction su Rai 1 dopo la pausa natalizia.

Streaming: dove vedere la fiction Non Mi Lasciare

Per seguire le puntate di Non Mi Lasciare in streaming sarà necessario utilizzare il servizio Rai Play, accedendo al sito o all’applicazione ufficiali e cercando la scheda della fiction.

Trattandosi di una produzione originale Rai, infatti, la serie con Vittoria Puccini e Alessandro Roia sarà trasmessa prima in diretta streaming, e poi comparirà in versione on demand nella sezione dedicata a Non Mi Lasciare. In quest’ultima potrete trovare (e consultare gratuitamente e senza limiti) dagli episodi di volta in volta trasmessi su Rai 1 al backstage o le interviste al cast.

La prima puntata è stata eccezionalmente pubblicata in anteprima su Rai Play già dal giorno prima del debutto.

