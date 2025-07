Anticipazioni Forbidden Fruit: la trama giorno per giorno

Forbidden Fruit è la nuova soap turca del pomeriggio di Canale 5 che ha già conquistato il pubblico con i suoi intrighi, passioni e colpi di scena. La serie, ambientata tra i grattacieli e le dinamiche dell’alta società di Istanbul, racconta le storie di Yildiz, Zeynep, Ender e Halit, tra ambizioni personali e legami complicati.

In questo articolo trovi tutte le anticipazioni aggiornate puntata per puntata, per non perderti nemmeno un dettaglio degli episodi in onda. L’articolo viene costantemente aggiornato con le trame giornaliere e include i link agli articoli completi delle anticipazioni quotidiane.

Puntata lunedì 30 giugno

Ender propone a Yildiz di sedurre Halit in cambio di denaro, per incastrarlo e ottenere un divorzio vantaggioso. Intanto, Zeynep confida a una collega le sue difficoltà economiche, senza sapere che Alihan sta ascoltando.

Leggi le anticipazioni complete del 30 giugno

Puntata martedì 1 luglio

Ender e Halit rivelano la vera natura del loro rapporto, dietro la facciata della coppia perfetta. Halit sorprende Yildiz con una giornata speciale. Alihan anticipa lo stipendio a Zeynep, colpito dalla sua sincerità.

Leggi le anticipazioni complete del 1 luglio

Puntata mercoledì 2 luglio

Zeynep è vittima di uno scippo

Leggi le anticipazioni complete del 2 luglio

Puntata giovedì 3 luglio

Yildiz scopre un segreto

Leggi le anticipazioni complete del 3 luglio

Puntata venerdì 4 luglio

Yildiz svela il piano di Ender

Leggi le anticipazioni complete del 4 luglio

Puntata lunedì 7 luglio

Sale la tensione tra Alihan e Zeynep

Leggi le anticipazioni complete del 7 luglio

Puntata martedì 8 luglio

(In attesa di aggiornamento)

Quando va in onda Forbidden Fruit?

La soap Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5, prendendo il posto lasciato da Tradimento durante la pausa estiva. Ogni giorno una nuova puntata piena di svolte inattese, dialoghi taglienti e piani segreti. La serie è disponibile anche su Mediaset Infinity.

