Vittoria Puccini racconta com'è andata sul set di Non Mi Lasciare: "Non ho usato controfigure". E sul freddo di Venezia: "Non so come sono sopravvissuta"

Vittoria Puccini è Elena Zonin in Non Mi Lasciare

Prende il via stasera su Rai 1 la fiction Non Mi Lasciare, che nell’arco di quattro puntate vedrà Vittoria Puccini nei panni di un coraggioso vicequestore alle prese con l’inquietante traffico di minori online. Un tema a dir poco delicato per la prima rete Rai, e una sfida complessa per i suoi interpreti.

La Puccini è reduce dal discreto successo di un altro thriller come La Fuggitiva, e proprio da quest’ultima ha raccontato di aver tratto gli l’esperienza necessaria per non richiedere la controfigura nella nuova fiction.

Come ha anticipato a Solange Savagnone sulle colonne di TV Sorrisi e Canzoni, infatti, in una delle scene girate a Venezia l’inverno scorso la vedremo mettere fisicamente al tappeto un nemico.

L’attrice toscana si è prestata a ciò senza uso di controfigure:

“Ho sfruttato quello che avevo imparato sul set della serie La fuggitiva”, ha spiegato.

L’inverno a Venezia

Tra i momenti più difficili sul set di Non Mi Lasciare, invece, Vittoria Puccini annovera gli esterni girati in barca nei canali accanto al collega Alessandro Roja.

“Quando giravamo le scene sulle imbarcazioni della Polizia,” ricorda, “dentro i canali, ci investiva un vento gelido. Appena il regista dava lo stop, ci attaccavamo alle borse dell’acqua calda e agli scaldini. Non so come sono sopravvissuta…”

Girare a Venezia ha avuto però anche i suoi vantaggi. Specie perché la città, a febbraio 2021, era in zona arancione e dei turisti che solitamente la affollano rendendo difficile anche solo spostarsi fra i calli, nemmeno l’ombra.

“Ho vissuto in un appartamento a Campo San Paolo,” ha proseguito Vittoria Puccini, “andavo a fare la spesa al mercato di Rialto. La mattina mi alzavo prestissimo per girare alcune scene, perché all’alba c’era una luce particolare. Uscivo che era ancora buio. Poi mi imbarcavo e andavo nel palazzo dove avevano allestito trucco e parrucco, con la città che si svegliava. Era un sogno che mi aiutava a entrare nel personaggio”.

E il personaggio interpretato da Vittoria Puccini in Non Mi Lasciare, l’ispettrice Elena Zonin, farà compagnia agli spettatori di Rai 1 per quattro lunedì di seguito, provando a tenerli incollati allo schermo con una storia dai contorni imprecisi, che aspettano solo di essere chiariti.

