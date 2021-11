News e anticipazioni The Gilded Age serie TV HBO

Mentre sul grande schermo Downton Abbey fa il pieno di consensi, soprattutto di pubblico, Julian Fellowes manda finalmente in porto il suo nuovo progetto. Parliamo di The Gilded Age, serie TV dalla lunghissima gestazione e inizialmente concepita come spinoff di Downton Abbey. Le prime notizie intorno allo show risalgono al 2012, quando si pensò di raccontare le origini della famiglia della contessa di Grantham. Negli anni successivi Fellowes rivide il progetto, la cui sostanza è oggi sorprendentemente diversa dall’originale. The Gilded Age racconterà in ogni caso la fine dell’Ottocento americano, ma la nuova serie TV non dovrebbe più avere alcun legame con Downton Abbey. Ad ogni modo, i fan di quest’ultima l’aspettano con già palpabile entusiasmo, e bramano di saperne di più. Ecco allora tutte le anticipazioni su The Gilded Age, con news sul cast, la trama e la data di uscita della serie TV.

Data di uscita: quando esce la serie

UPDATE 19/11/2021: con la pubblicazione del primo teaser trailer ufficiale, la serie TV The Gilded Age, a distanza di più di due anni dall’inizio della lavorazione, ha la sua data di uscita che è fissata al 24 gennaio 2022. La serie andrà prima in streaming su HBO e poi su in Italia su Sky.

Partiamo dalla questione più calda: quando si concluderà la produzione di The Gilded Age e dunque uscirà la serie TV. Mentre si aspetta di dare il via alle riprese, la macchina produttiva si è però messa in moto da tempo. Inizialmente lo show sembrava aver colto l’attenzione di NBC, che aveva già ordinato una stagione di 10 episodi complessivi per il 2019. Le trattative hanno però definitivamente trasferito il progetto su HBO, vale a dire da una rete generalista a una via cavo, per 9 episodi totali.

Questo ha quindi provocato un rallentamento nelle procedure di pre-produzione, e solo nel settembre 2019 la stampa americana ha registrato le prime vere notizie sul cast. Per il resto, la sceneggiatura di Julian Fellowes sembra sia pronta dal 2016, ed è stata adattata dal suo autore alla forma pensata per la serie.

Dunque quando esce The Gilded Age, o meglio qual è la sua data di uscita? Difficile, almeno per il momento, dare una risposta pienamente soddisfacente sull’argomento. Certo è che la serie sarà registrata solo nelle settimane a venire, e potrà andare in onda – al più tardi – nella stagione 2020/2021.

Trama puntate

Occupiamoci a questo punto dei contenuti di The Gilded Age, provando a delineare la trama della serie TV per sapere di cosa parla.

Lo show prende il nome dall’omonimo periodo della storia americana, la cosiddetta “età dell’oro” che ebbe inizio verso la fine dell’Ottocento, a partire dal 1882. Il creatore, Julian Fellowes, ha dichiarato a più riprese d’essere sempre rimasto affascinato da quell’epoca, e di aver voluto perciò ambientarvi la sua nuova creatura.

La trama di The Gilded Age ruoterà dunque intorno alla giovane Marian Brook, figlia di un generale sudista rimasta orfana. A seguito della morte del padre Marian è costretta a trasferirsi a New York, dove vivono le zie che si occuperanno di lei. Le due donne sono piuttosto rigorose nei modi e reazionarie nel pensiero politico. Ad accompagnare Marian nella nuova pagina della sua vita c’è la misteriosa Peggy Scott, una donna di origini africane che finge di essere la sua cameriera personale.

In questo nuovo contesto Marian entra in contatto con persone molto diverse da quelle che ha sempre conosciuto. In particolare resta abbagliata dal tenore di vita dei suoi vicini, tra i primi ad essersi arricchiti intuendo le potenzialità delle ferrovie. Il capofamiglia, vero magnate del mondo dei trasporti, è sposato a una donna molto ambiziosa che cerca di entrare nell’elitario circolo degli Astor e dei Vanderbilt, due delle famiglie più esclusive di Manhattan.

The Gilded Age cast completo serie TV

Veniamo ora invece alla discussione più interessante, che riguarda il cast di The Gilded Age per come la serie TV è stata recentemente presentata dalla stampa americana. Pare infatti che la produzione abbia individuato i protagonisti della storia, e tra questi troviamo alcuni dei volti più noti del piccolo schermo. In particolare, hanno accettato fra gli altri di prendere parte allo show Christine Baranski, Cynthia Nixon, Carrie Coon (che rimpiazza Amanda Peet uscita di scena per l’intervenire di altri impegni), e Taissa Farmiga

Cynthia Nixon in una scena della serie nei panni di Ada Brook

Altri interpreti

Altri interpreti, qui elencati nell’ordine in cui sono stati annunciati nel cast di The Gilded Age, e per lo più provenienti dai palcoscenici di Broadway:

Jeanne Tripplehorn

Simon Jones

Denée Benton

Louisa Jacobson

Audra McDonald

Kelli O’Hara

Donna Murphy

Michael Cerveris

Debra Monk

Katie Finneran

Celia Keenan-Bolger

Kristine Nielsen

John Douglas Thompson

Patrick Page

Douglas Sills

Amy Forsyth

Taylor Richardson

Kelley Curran

Ben Ahlers

Bill Irwin

Sullivan Jones

Linda Emond

Michel Gill

Ward Horton

Il lungo elenco conferma che la serie voluta da Julian Fellows sarà piuttosto ambiziosa e sicuramente corale non meno di Downton Abbey.

Tutto sui personaggi

Quali saranno i loro personaggi lo vediamo qui sotto:

Agnes van Rhijn (Christine Baranski): aristocratica incallita, non ha ancora digerito il fatto che il mondo sia governato da valori che hanno sostituito i suoi. La sua famiglia era caduta in disgrazia già prima della guerra, ma Agnes era riuscita a risalire la china sposando l’uomo giusto. Con lui ha avuto Oscar, un figlio che ama profondamente ma che non le corrisponde gli stessi sentimenti.

(Christine Baranski): aristocratica incallita, non ha ancora digerito il fatto che il mondo sia governato da valori che hanno sostituito i suoi. La sua famiglia era caduta in disgrazia già prima della guerra, ma Agnes era riuscita a risalire la china sposando l’uomo giusto. Con lui ha avuto Oscar, un figlio che ama profondamente ma che non le corrisponde gli stessi sentimenti. Ada Brook (Cynthia Nixon): sorella di Agnes, a differenza di questa non è mai riuscita a recuperare le ricchezze perdute con il crollo del Sud. Di conseguenza è costretta a contare sulla sua carità, mentre con quella poca caparbietà che le ha dato la natura combatte per i propri ideali.

(Cynthia Nixon): sorella di Agnes, a differenza di questa non è mai riuscita a recuperare le ricchezze perdute con il crollo del Sud. Di conseguenza è costretta a contare sulla sua carità, mentre con quella poca caparbietà che le ha dato la natura combatte per i propri ideali. Bertha Russell (Carrie Coon): donna di classe media particolarmente ambiziosa, Bertha ha messo gli occhi su George, figlio di un mercante e brillante nell’amministrazione delle finanze che è determinata a trasformare in suo marito.

(Carrie Coon): donna di classe media particolarmente ambiziosa, Bertha ha messo gli occhi su George, figlio di un mercante e brillante nell’amministrazione delle finanze che è determinata a trasformare in suo marito. George Russell (Morgan Spector): uomo d’affari particolarmente spregiudicato, George è devoto alla moglie e ai figli ma spietato quando si tratti di fare soldi.

(Morgan Spector): uomo d’affari particolarmente spregiudicato, George è devoto alla moglie e ai figli ma spietato quando si tratti di fare soldi. Dorothy Scott (Audra McDonald): moglie di un uomo potente e vera spina dorsale della propria famiglia, al ritorno della figlia da tempo lontana si augura che l’evento possa risanare i legami familiari. Ma si tratta di un’illusione destinata a svelare presto segreti scioccanti.

Personaggi secondari

Per quanto riguarda i personaggi secondari o le guest-star, invece:

Peggy Scott (Denée Benton): figlia di schiavi.

(Denée Benton): figlia di schiavi. Marian Boork (Louisa Jacobson): definita come eroina.

(Louisa Jacobson): definita come eroina. Gladys Russell (Taissa Farmiga): figlia di ricca famiglia.

(Taissa Farmiga): figlia di ricca famiglia. Oscar Van Rhijn (Blake Ritson): carismatico figlio di Agnes.

(Blake Ritson): carismatico figlio di Agnes. Bannister (Simon Jones): è il maggiordomo personale di Agnes.

(Simon Jones): è il maggiordomo personale di Agnes. Larry Russell (Harry Richardson): laureato ad Harvard.

(Harry Richardson): laureato ad Harvard. Tom Raikes (Thomas Cocquerel): giovane avvocato.

(Thomas Cocquerel): giovane avvocato. Church (Jack Gilpin): maggiordomo personale della famiglia Russell.

(Jack Gilpin): maggiordomo personale della famiglia Russell. Sylvia Chamberlain (Jeanne Tripplehorn): personaggio ambiguo ed enigmatico.

(Jeanne Tripplehorn): personaggio ambiguo ed enigmatico. Aurora Fane (Kelli O’Hara): nipote di Agnes.

(Kelli O’Hara): nipote di Agnes. Mrs. Astor (Donna Murphy): ereditiera e abituate frequentatrice dei principali eventi mondani.

(Donna Murphy): ereditiera e abituate frequentatrice dei principali eventi mondani. Watson (Michael Cerveris): valletto di George Russell.

(Michael Cerveris): valletto di George Russell. Armstrong (Debra Monk): cameriera di Agnes.

(Debra Monk): cameriera di Agnes. Anne morris (Katie Finneran): la spietata moglie del consigliere comunale Patrick Morris.

(Katie Finneran): la spietata moglie del consigliere comunale Patrick Morris. Mrs. Bruce (Celia Keenan-Bolger): nuova governante della famiglia Russell.

(Celia Keenan-Bolger): nuova governante della famiglia Russell. Mrs. Bauer (Kristine Nielsen): cuoca di Agnes.

(Kristine Nielsen): cuoca di Agnes. Arthur Scott (John Douglas Thompson): un ex schiavo che vive a Brooklyn da meno di vent’anni dalla fine della Guerra Civile.

(John Douglas Thompson): un ex schiavo che vive a Brooklyn da meno di vent’anni dalla fine della Guerra Civile. Richard Clay (Patrick Page): leale segretario di George Russell.

(Patrick Page): leale segretario di George Russell. Monsieur Baudin (Douglas Sills): stravagante chef di casa Russell.

(Douglas Sills): stravagante chef di casa Russell. Caroline Astor detta Carrie (Amy Forsyth): bellissima figlia di una delle donne più potenti di New York.

detta (Amy Forsyth): bellissima figlia di una delle donne più potenti di New York. Bridget (Taylor Richardson): immigrata dall’Irlanda dove è fuggita da una realtà di abusi, è la tuttofare di casa Brook.

(Taylor Richardson): immigrata dall’Irlanda dove è fuggita da una realtà di abusi, è la tuttofare di casa Brook. Turner (Kelley Curran): cameriera personale di Bertha Russell, a cui dimostra rispetto e lealtà ma per la sola ambizione di liberarsi dalla condizione di subalternità.

(Kelley Curran): cameriera personale di Bertha Russell, a cui dimostra rispetto e lealtà ma per la sola ambizione di liberarsi dalla condizione di subalternità. Jack Treacher (Ben Ahlers): tuttofare di casa Brook che non conosce stanchezza.

(Ben Ahlers): tuttofare di casa Brook che non conosce stanchezza. Cornelius Eckhard (Bill Irwin): vecchia conoscenza di Ada, che riscoprirà di avere un debole per lui dopo i giorni trascorsi insieme in Pennysylvania all’epoca della Guerra Civile. Ci saranno attriti fra lui e la sorella di Ada, Agnes.

(Bill Irwin): vecchia conoscenza di Ada, che riscoprirà di avere un debole per lui dopo i giorni trascorsi insieme in Pennysylvania all’epoca della Guerra Civile. Ci saranno attriti fra lui e la sorella di Ada, Agnes. T. Thomas Fortune (Sullivan Jones): ex schiavo diventato uno dei membri più in vista della comunità nera newyorkese.

(Sullivan Jones): ex schiavo diventato uno dei membri più in vista della comunità nera newyorkese. Clara Barton (Linda Emond): infermiera dinamica e dal piglio moderno, fondatrice della Croce Rossa americana.

(Linda Emond): infermiera dinamica e dal piglio moderno, fondatrice della Croce Rossa americana. Patrick Morris (Michel Gill): sposato a Anne Morris, è un banchiere e consigliere del comune di New York.

(Michel Gill): sposato a Anne Morris, è un banchiere e consigliere del comune di New York. Charles Fane (Ward Horton): marito di Aurora Fane, anch’egli è banchiere e consigliere comunale che sostiene gli interessi dell’aristocrazia newyorkese.

(Ward Horton): marito di Aurora Fane, anch’egli è banchiere e consigliere comunale che sostiene gli interessi dell’aristocrazia newyorkese. NdA (Nathan Lane): abitante di uno dei palazzi della città, è il noto proprietario di una catena di supermercati.

Resta a questo punto da scoprire chi altri entrerà nel cast di The Gilded Age, per completare il quadro di interpreti di questa attesissima serie TV.

Streaming The Gilded Age serie TV

La serie TV The Gilded Age sarà disponibile per lo streaming in America dal 24 gennaio 2021, sua data di uscita. Non sappiamo ancora quando lo show andrà in onda in Italia, ma l’ipotesi più probabile è che la programmazione americana sarà più o meno rispettata anche nel nostro Paese. In Italia la serie TV The Gilded Age dovrebbe approdare su Sky tra gennaio e febbraio 2022.

Di conseguenza, se negli Stati Uniti si potrà vedere in streaming via HBO Max, in Italia The Gilded Age rientrerà nel carné di serie TV della piattaforma satellitare Sky e dei suoi servizi SkyGo, SkyQ e Sky On Demand, oltre che su NOW TV.

