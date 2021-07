Contenuti News

Uscita

Trama

Trailer

Cast

Streaming

Non ho mai 2 stagione si farà su Netflix: uscita in Italia, cast, trama e dove vedere gli episodi della serie TV in streaming quando esce.

Non ho mai 2 stagione news

Il catalogo di Netflix, nell’aprile del 2020, ha visto l’entrata in scena di molti nuovi teen drama: dall’italiano Summertime allo statunitense Outer Banks. Ad aver catturato l’attenzione della critica, però, sembra essere stato Never Have I Ever, in italiano diffuso con il nome di Non ho mai… . Lo show, nel suo esordio, ha ottenuto un rating del 100% dagli utenti, spesso difficili da accontentare, di Rotten Tomatoes. Anche per questo Non ho mai 2 avrà una stagione 2: la serie TV di Netflix è stata rinnovata.

Così ha deciso la piattaforma, a distanza di quasi tre mesi dalla pubblicazione dei primi episodi. A dare la notizia, tutto il cast principale dello show che, attraverso una falsa diretta su Zoom, ha rivelato che Non ho mai tornerà per una stagione 2. L’epidemia da Coronavirus potrebbe rallentare le registrazioni dello show, che in ogni caso non sarebbe tornato in streaming su Netflix prima del 2021.

Il successo della serie TV è da attribuire, non solo alla protagonista Maitreyi Ramakrishnan ma anche ai nomi del dietro le quinte: Lang Fisher e la celebre Mindy Kaling, creatrice e protagonista di The Mindy Project. Never Have I Ever è basata proprio sulla vita di Mindy e non ci stupisce dunque che la showrunner abbia dato nuovamente prova del suo talento. Vediamo insieme quali sono le ultime anticipazioni circa trama, cast, trailer e data di uscita in streaming su Netflix della stagione 2 di Non ho mai.

Non ho mai 2 stagione quando esce

Quale sarà la data di uscita in Italia dei nuovi episodi? Quando esce Non ho mai stagione 2 in streaming su Netflix? Vi chiederete. Di consuetudine vi diremmo che le tempistiche di produzione di una nuova stagione ammontano all’incirca un anno nel caso di un titolo di Netflix. Tuttavia, a causa dell’emergenza Coronavirus, come ben saprete, in tutto il mondo, produzioni televisive e cinematografiche si sono viste costrette a chiudere i battenti. Da Stranger Things a Riverdale, tanti sono i set che ai tempi hanno interrotto le riprese. Ciò significa che, almeno per il momento, risulta pressoché impossibile rivelarvi quando esce la stagione 2 di Non ho mai su Netflix.

Trama e anticipazioni

Il titolo della serie TV, Never Have I Ever, suggerisce fin da subito l’atmosfera adolescenziale del coming-of-age ispirato alla vita della creatrice dello show Mindy Kaling. Di cosa parla Non ho mai nei suoi dieci episodi? Come da sinossi ufficiale, la prima stagione segue le vicende di “un’adolescente dell’attuale prima generazione di indio-americani“. La chiave per scoprire quale sarà il centro della trama di una stagione 2 di Non ho mai, sta ovviamente nel finale di questo primo capitolo.

La season 2 di Never Have I Ever esplorerà il triangolo creatosi tra Devi, Paxton e Ben. Come ben saprete, se avete già visto tutti gli episodi disponibili in streaming su Netflix, la nostra Devi è passata dal non avere nessuno al baciare ben due ragazza. Devi, ora, rimarrà con ben o sarà spinta ad esplorare i suoi sentimenti per Paxton? Questa una delle premesse alla base della stagione 2.

Non solo, i nuovi episodi potrebbero esplorare di più la storyline che ha visto Fabiola riscoprire la sua sessualità e i suoi sentimenti nei confronti di Eve. Non ho mai 2 continuerà, molto probabilmente, a raccontare la dinamica di Eleanor con sua madre e del rapporto di Kamala con la sua fede.

Queste le nostre ipotesi. Di seguito vi riportiamo, inoltre, le speranze dell’attrice protagonista, Maitreyi per una season 2 che si concentri sul self-love, ovvero sull’imparare ad amare se stessi. Questa la dichiarazione della star, riportata da StyleCaster:

“Tutto è nelle mani di Lang Fisher. Spero ci sarà una stagione 2 di Non ho mai. […] Voglio solo che la stagione 2 continui a portare avanti la storia. Voglio vedere Devi che inizia ad amarsi e apprezzarsi perché penso che molte persone nella vita di tutti i giorni non riescano a farlo con se stessi, che tu sia un ragazzino o un adulto. Le persone hanno bisogno di imparare che devi in primis devi riuscire ad amare te stesso.”

Il trailer Netflix di Non ho mai 2

Netflix ha rilasciato il trailer dei nuovi episodi online, come di consuetudine, all’incirca un mese prima dell’uscita in streaming.

Cast, attori e personaggi

Quali attori e personaggi vedremo nella stagione 2 di Non ho mai?

Nel ruolo della protagonista, Devi Vishwakumar, troviamo la giovanissima Maitreyi Ramakrishnan. La serie Netflix è l’esordio di questa star nascente del panorama televisivo. La creatrice dello show, Mindy Kaling, nell’accingersi a scegliere chi avrebbe dato il volto alla sua storia, aveva optato per un casting aperto a cui hanno partecipato circa 15 mila candidate. Maitreyi, dunque, ha più che guadagnato il suo ruolo da protagonista e non ha poi deluso le aspettative regalando una performance che la critica ha già pienamente approvato.

Chi la affianca nella serie? Eccovi la lista del resto degli attori e personaggi del cast principale di Non ho mai, che potremmo rivedere in una season 2 su Netflix:

Ramona Young (Santa Clarita Diet, Legends Of Tomorrow) è Eleanor , una delle migliore amiche di Devi a cui piace molto recitare;

(Santa Clarita Diet, Legends Of Tomorrow) è , una delle migliore amiche di Devi a cui piace molto recitare; Lee Rodriguez è Fabiola , l’altra migliore amica di Devi appassionata, invece, di scienza;

è , l’altra migliore amica di Devi appassionata, invece, di scienza; Darren Barnet (Agents of S.H.I.E.L.D.) è Paxton Hall-Yoshida , un compagno di classe di Devi che sta ripetendo l’anno scolastico;

(Agents of S.H.I.E.L.D.) è , un compagno di classe di Devi che sta ripetendo l’anno scolastico; Jaren Lewison è Ben Gross , la nemesi di Devi ;

è , la nemesi di ; John McEnroe è se stesso, ovvero il narratore della serie;

è se stesso, ovvero il narratore della serie; Poorna Jagannathan (Defending Jacob) è la dottoressa Nalini Vishwakumar , la madre di Devi;

(Defending Jacob) è la dottoressa , la madre di Devi; Richa Moorjani è Kamala, la cugina di Devi che vive con lei finché non termina di studiare per il proprio corso universitario.

Tra gli attori e i personaggi ricorrenti del cast di Never Have I Ever, troviamo invece:

Niecy Nash (Scream Queens) è la dottoressa Jamie Ryan , la terapista di Devi;

(Scream Queens) è la dottoressa , la terapista di Devi; Sendhil Ramamurthy (Heroes, Covert Affairs) è Mohan Venkatesan , il padre defunto di Devi che appare in alcuni flashbacks;

(Heroes, Covert Affairs) è , il padre defunto di Devi che appare in alcuni flashbacks; Benjamin Norris è Trent Harrison , un amico di Paxton;

è , un amico di Paxton; Adam Shapiro è Mr. Shapiro , l’insegnate di Storia;

è , l’insegnate di Storia; Martin Martinez è Oliver Martinez , il fidanzato di Eleanor;

è , il fidanzato di Eleanor; Christina Kartchner è Eve , la ragazza che ha una cotta per Fabiola;

è , la ragazza che ha una cotta per Fabiola; Jack Seavor McDonald è Eric Perkins , uno studente della scuola di Devi;

è , uno studente della scuola di Devi; Dino Petrera è Jonah Sharpe , un ragazzo che durante la prima stagione fare il suo coming out;

è , un ragazzo che durante la prima stagione fare il suo coming out; Angela Kinsey (The Office, Haters Back Off) è Vivian, la madre di Ben;

(The Office, Haters Back Off) è Vivian, la madre di Ben; Michael Badalucco è Howard , il padre di Ben;

è , il padre di Ben; Donna Pieroni è Patty, la governante di Ben.

Ad aggiungersi al cast di Non ho mai 2 sarà anche Megan Suri, già vista su Netflix in Atypical. Per lei è stato scelto il ruolo di Aneesa, nuova studentessa di origini indiane a mettere piede nella scuola di Devi, per la quale secondo le anticipazioni costituirà anche una minaccia.

Non ho mai 2 stagione streaming

Dove vedere gli episodi della serie Netflix Never Have I Ever? Per ora la piattaforma streaming detiene l’esclusiva sui diritti di distribuzione online in Italia. Dunque dopo l’uscita dei nuovi episodi della 2 stagione riuscirete a trovare lo streaming di Non ho mai su Netflix. Non siete abbonati al servizio streaming? Quello che vi consigliamo di fare è di dividere un unico account con altri familiari o amici.

