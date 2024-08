Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 29 Luglio 2024

Marvel

Le parole di Gwyneth Paltrow

Il commento migliore sul ritorno di Robert Downey Jr. nel MCU lo ha fatto Gwyneth Paltrow. Lo scorso sabato notte presso il Comic Con di San Diego è stato annunciato il tanto atteso comeback di uno degli attori che ha fatto la fortuna della saga cinematografica più remunerativa della storia.

Downey Jr. sarà nuovamente parte del MCU ma con un ruolo diverso rispetto al passato. Tolti i panni di Tony Stark, morto al termine di Avengers: Endgame, l’attore farà nuovamente capolino nell’universo Marvel con il ruolo di Doctor Doom.

Un nuovo villain farà pertanto il suo ingresso nella saga e, ne siamo certi, questa nuova veste dell’attore ci regalerà non poche soddisfazioni. Nelle ultime ore ovviamente la notizia ha fatto il giro del web e ha scatenato le reazioni più variegate.

Una di quelle più divertenti è stata senz’altro quella di Gwyneth Paltrow. L’attrice ha condiviso per diversi anni il set con Robert Downey Jr. nei panni di Pepper Potts, segretaria personale nonché fidanzata di Tony Stark. Dopo aver visto il post di Downey Jr. con l’annuncio del suo ritorno, Paltrow ha lasciato un commento.

Il commento di Gwyneth Paltrow sotto il post di Robert Downey Jr.

“Non ho capito, sei un cattivo adesso?“, scrive ironicamente Gwyneth provocando le reazioni divertite del pubblico. Non è l’unico ex volto del MCU che ha commentato quanto successo in queste ore. Anche Mark Ruffalo, interprete di Hulk nella saga, ha scritto alcune parole sul video delll’annuncio.

“Hey Brat (ragazzaccia, ndr), il verde ti dona“, è il commento di Ruffalo che ha utilizzato un termine legato al nuovo album di Charlie XCX, uno dei trend del momento.

Il ritorno di Downey Jr. nel MCU è previsto nel 2026, quando uscirà nei cinema Avengers: Doomsday e l’anno successivo con Avengers: Secret Wars.