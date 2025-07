Dal 30 giugno 2025 Forbidden Fruit va in onda ogni pomeriggio su Canale 5. La serie turca, il cui titolo originale è Yasak Elma, è composta da sei stagioni trasmesse in patria dal 2018 al 2023 su Fox Turchia. In Italia ha subito conquistato il pubblico grazie a una trama ricca di intrighi, amori, colpi di scena e personaggi femminili forti. Ma come finisce Forbidden Fruit? In questo articolo vedremo insieme il riassunto completo dell’ultima stagione, cercando di dare una spiegazione chiara al finale.

Forbidden Fruit: come finisce la serie turca

Come spiega La tua fonte, il finale di Forbidden Fruit corrisponde all’episodio 117, ovvero il trentunesimo episodio della sesta stagione. Tutto ha inizio il giorno del matrimonio tra Kumru e Caner, quando Caner scompare improvvisamente. Ender e Yildiz, insieme ad Handan, Emir e lo stesso Caner, tentano di liberarsi di un uomo misterioso che li perseguita. Superato il pericolo, si passa ai preparativi delle nozze.

Nel frattempo, Ender e Yildiz riflettono sulle loro vite e su come sarebbero andate se non si fossero mai conosciute. È un momento di consapevolezza che porta le due donne a guardarsi indietro con gratitudine, pur senza rinunciare alla loro ambizione.

Il finale di Forbidden Fruit spiegato: cosa succede ai protagonisti

Nel corso della sesta stagione di Forbidden Fruit si intrecciano numerose storyline:

Yildiz scopre che Dogan è coinvolto in un incidente automobilistico e lo fa arrestare. Quando nasce la loro figlia, Yildiz Su , lui è ancora in prigione. Dopo essere stato rilasciato, Dogan si allea con Ender per vendicarsi di Yildiz.

scopre che Dogan è coinvolto in un incidente automobilistico e lo fa arrestare. Quando nasce la loro figlia, , lui è ancora in prigione. Dopo essere stato rilasciato, Dogan si allea con Ender per vendicarsi di Yildiz. Zeynep torna dagli Stati Uniti dopo aver divorziato da Alihan e si risposa. Decide infine di convolare a nozze con Engin, il fratello di Handan.

torna dagli Stati Uniti dopo aver divorziato da Alihan e si risposa. Decide infine di convolare a nozze con Engin, il fratello di Handan. Kumru, dopo varie delusioni, si reinventa fingendo di essere una ragazza povera per conquistare Selim. Rimane incinta e, per gelosia, mente dicendo che il padre del bambino è Caner. Selim cerca di riprendersi Kumru, ma muore in uno scontro con Dogan.

Alla fine, Kumru e Caner si sposano, ed è proprio durante questo matrimonio che si arriva all’epilogo della serie. Dogan e Yildiz riescono a risolvere le loro divergenze e si sposano a loro volta. Tuttavia, nel finale, Dogan sembra morire mentre gioca con la piccola Yildiz Su. Intanto anche Emir e Sezai si uniscono in matrimonio.

Forbidden Fruit finale: un lieto fine con qualche ombra

Nonostante le tragedie e i conflitti, Forbidden Fruit si chiude con un tono positivo. Kumru ha un altro figlio da Caner, mentre Ender e Yildiz restano ricche, complici e felici, come due regine che hanno saputo dominare le loro vite, nonostante tutto.

Con un mix di dramma, ambizione e riscatto femminile, Forbidden Fruit ha saputo appassionare il pubblico fino all’ultima puntata. Il finale rappresenta la chiusura di un cerchio, tra errori, perdite e nuovi inizi. Un epilogo che, pur non privo di dolore, lascia spazio alla rinascita.

