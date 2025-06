A partire da lunedì 30 giugno alle 14.10, il pubblico di Canale 5 potrà seguire una nuova appassionante soap turca: si tratta di Forbidden Fruit, un intreccio di segreti, ambizione e sentimenti ambientato nel mondo dell’alta società di Istanbul. La serie prende il posto di Tradimento, momentaneamente in pausa estiva, e promette di conquistare i telespettatori con le sue trame piene di colpi di scena.

Di cosa parla Forbidden Fruit: la trama

Come riporta TV Sorrisi e canzoni, la trama di Forbidden Fruit ruota attorno a Yildiz e Zeynep, due sorelle molto legate ma con personalità opposte. Mentre Zeynep è una ragazza semplice e dedita al lavoro, Yildiz sogna un futuro ricco e lussuoso, e sarà proprio questo suo desiderio a cambiarle la vita per sempre.

L’incontro con Ender, una donna ambiziosa e manipolatrice, dà il via a una catena di eventi imprevedibili. Ender, decisa a divorziare dal potente marito Halit senza rinunciare ai privilegi dell’alta società, coinvolge Yildiz in un piano machiavellico: farla assumere come cameriera in casa e incastrare Halit con l’accusa di tradimento. Ma i giochi di potere non vanno sempre come previsto, e Ender finirà vittima del suo stesso intrigo.

Parallelamente, Zeynep trova impiego nello studio dell’affascinante Alihan Tasdemir, socio in affari di Halit. Nonostante un inizio burrascoso, tra i due nascerà una relazione intensa, che metterà alla prova le loro certezze e li porterà a fare scelte difficili.

Un cast ricco di volti noti delle soap turche

Forbidden Fruit vanta un cast familiare per gli appassionati di dizi. Sevda Erginci, che interpreta Zeynep, era già nota al pubblico per il ruolo di Ipek in Come sorelle. Onur Tuna, il carismatico Alihan, è conosciuto come il Dottor Ferman di Il Dottor Alì. Sarp Can Koroglu, che nella soap interpreta Kemal, ha recitato in Mr. Wrong – Lezioni d’amore e Love is in the Air.

Il personaggio di Kemal si inserirà presto nelle dinamiche principali, intrecciando il suo destino con quello di Yildiz e aggiungendo ulteriore tensione emotiva e narrativa alla serie.

Forbidden Fruit su Canale 5: orario e programmazione

La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5, nel classico slot pomeridiano dedicato alle serie turche. Con un mix esplosivo di amore, inganni e rivincite personali, Forbidden Fruit si candida a essere uno dei titoli più seguiti dell’estate, in attesa del ritorno di Tradimento a settembre.

In sintesi, Forbidden Fruit racconta una storia dove ambizione, passione e vendetta si fondono in un racconto avvincente che riflette le contraddizioni dell’élite di Istanbul. Un drama che, come il suo titolo suggerisce, porta i protagonisti (e gli spettatori) a confrontarsi con il lato proibito dei propri desideri.