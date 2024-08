Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 1 Agosto 2024

Marvel

Jonathan Majors reagisce al rimpiazzo del suo Kang con il Doctor Doom di Robert Downey Jr

Jonathan Majors ha condiviso con TMZ il suo dispiacere per la recente decisione della Marvel di sostituire il suo personaggio, Kang il Conquistatore, con Doctor Doom, interpretato a sorpresa da Robert Downey Jr., come nuovo cattivo nei prossimi film degli Avengers.

Marvel ha allontanato l’attore a dicembre, nel giorno è andato in tribunale per due reati minori di molestie e aggressione. Questo ha significato che il film prima noto come Avengers: The Kang Dynasty sarà sostituito da Avengers: Doomsday con Downey come protagonista.

Quando TMZ ha chiesto a Jonathan Majors se fosse rimasto ferito dalla nuova direzione presa dalla Marvel, ha risposto: “Sì, con il cuore spezzato. Certo. Adoro Kang. Il Dottor Destino è pazzesco, comunque”.

Majors ha vestito i panni di diverse varianti di Kang, prima nella serie TV Loki, e poi nel film Ant-Man and the Wasp Quantumania. La scena post-credit lasciava intendere che avremmo rivisto il villain, dopo che un esercito di Kang si ritrova per un consiglio interdimensionale.

TMZ ha poi osservato come Robert Downey Jr abbia avuto l’opportunità di continuare a lavorare nonostante i suoi problemi legali passati. Infatti l’attore venne arrestato nel 1996 per possesso di droga e ha affrontato ulteriori problemi legali negli anni successivi. Questo inizialmente aveva reso i dirigenti Marvel reticenti a sceglierlo per il ruolo di Tony Stark in Iron Man del 2008.

A tal proposito Jonathan Majors ha commentato: “Penso sia giusto che il signor Downey abbia ricevuto pazienza, curiosità e amore… e che gli abbiano permesso di lavorare sulla sua arte e di essere creativo a quel livello. Non l’ho mai percepita diversamente”.

Nonostante tutto, l’attore ha espresso il desiderio di tornare nell’MCU come Kang: “Vorrei tornare! Lo adoro. Adoro Kang. Se è questo che vogliono i fan, e questo che vuole la Marvel, allora andiamo. Cavolo sì”.

Jonathan Majors è stato arrestato il 25 marzo 2023 per accuse di aggressione e molestie da parte della sua ex fidanzata. Durante il processo, lo hanno dichiarato non colpevole di due capi di imputazione per aggressione e molestie aggravate. Tuttavia, dopo il suo arresto, il suo talent manager e la sua agenzia pubblicitaria lo hanno abbandonato.

Al Comic-Con all’inizio di questo mese si è scoperto del ritorno di Robert Downey Jr. nell’MCU. La star interpreterà Doctor Doom in Avengers: Doomsday in uscita nel 2026 e in Avengers: Secret Wars in arrivo nel 2027.