Leila Sirianni | 1 Agosto 2024

Claire Holt

Anche all’occhio di Claire Holt non è sfuggito il nostro campione di nuoto Thomas Ceccon e ha per lui un ruolo da attore ben preciso

Thomas Ceccon nel mirino di Claire Holt che ha un ruolo da attore per lui

In questi giorni il web, soprattutto i social, sono impazziti per il nostro campione di nuoto Thomas Ceccon che si sta distinguendo in tutto e per tutto a queste Olimpiadi di Parigi, e il giovane ha colpito anche l’attrice Claire Holt.

Thomas sta realizzando grandi prestazioni a questi giochi e si è già portato a casa un bronzo nella staffetta 4×100 stile libero e un oro nei 100 metri dorso.

Sui social, però, impazzano anche i video delle sue interviste, involontariamente comiche crediamo e all’estero si sono innamorati tutti dei suoi addominali, tanto da avere un articolo di People dedicato, e in generale del suo bell’aspetto.

Come detto, Thomas Ceccon è entrato anche nel mirino della star di The Vampire Diaries e The Originals Claire Holt. L’attrice nelle ultime ore lo ha reso protagonista di un paio di sue storie su Instagram:

Difficile immaginare che questo ragazzo sia bravo a vincere medaglie d’oro e a recitare, ma se lo è, allora dovrebbe essere Rhysand in La Corte di Rose e di Spine.

Claire Holt Instagram

L’attrice aveva in passato parlato di questa saga di romanzi scritta da Sarah J. Maas sulle sue pagine social. Tra l’altro la storia diventerà prossimamente una serie TV per Hulu, da qui il fan-casting di Claire.

La trama segue tre sorelle umane, Feyre, Nesta ed Elain Archeron, che vengono gettate nel mondo magico e mortale di Prythian in seguito all’uccisione da parte di Feyre di un lupo fatato.

La ragazza viene coinvolta nelle attività politiche dei diversi Alti Signori del Paese. Si innamora e si adopera per fermare una guerra che potrebbe annientare tutti i suoi simili.

Rhysand è l’Alto Signore più potente della storia e il sovrano della Corte della Notte. È incredibilmente bello e all’inizio sembra arrogante, indifferente e freddo.

Claire Holt ha poi pubblicato una seconda Instagram Story dedicata a Thomas Ceccon:

Una felicemente sposata estimatrice dei sexy olimpionici.

Claire Holt Instagram

Nella giornata di ieri sfortunatamente Thomas Ceccon non è riuscito a guadagnarsi la finale dei 200 metri dorso, per 7 decimi. Ora il campione punta alla staffetta mista di sabato e siamo tutti pronti a fare di nuovo il tifo per lui e la squadra.