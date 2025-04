Un nuovo legal drama su Rai Uno

Un legal drama su Rai Uno che possa ottenere lo stesso successo di Doc – nelle tue mani e Blanca. Sarebbe questo l’ambizioso progetto di Lux Vide, la casa di produzione responsabile di alcuni dei successi più grandi del primo canale Rai.

Oltre che il medical drama con protagonista Luca Argentero e il crime con Maria Chiara Giannetta l’azienda si trova dietro le fiction storiche della rete come Don Matteo e Che Dio ci aiuti (attualmente in onda con l’ottava stagione). Una società ambiziosa e trasversale, che in passato ha prodotto anche serie internazionali come Diavoli su Sky.

Ora Lux Vide sarebbe a lavoro su un altro capitolo della serialità italiana. Secondo quanto riportato dal profilo X di Cinguetterai, account sempre aggiornato sulle novità in casa Rai, sarebbero iniziati i lavori preparatori che porteranno alla creazione di un legal drama per Rai Uno.

L’idea è quella di trovare un soggetto di serie che possa avere anche un respiro internazionale e possa essere venduto all’estero come accaduto per Doc – nelle tue mani. A lavoro su questo progetto ci sono gli sceneggiatori Mario Ruggeri (che ha già lavorato con Lux Vide in Don Matteo, Blanca, Diavoli e tanti altri) e Viola Rispoli, che nel 2022 ha conquistato il Nastro d’Argento come Miglior Serie Dramedy grazie a Doc.

La serie si trova in una fase embrionale pertanto al momento non si conoscono ulteriori dettagli su trama e cast. Le maggiori produzioni della società intanto sono tornate a lavoro. Sono in corso le riprese della quarta stagione di Doc – nelle tue mani e della terza di Blanca.

A maggio intanto arriva su Rai Uno in prima visione Doc, il remake americano che sta riscuotendo ottimi ascolti negli Stati Uniti.