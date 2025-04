Massimiliano Caiazzo sarà Pino Daniele

Per Massimiliano Caiazzo è arrivata un’altra importante prova da aggiungere alla sua carriera. L’attore ha ottenuto la popolarità grazie al ruolo di Carmine Di Salvo in Mare Fuori. Una parte che ha interpretato per quattro stagioni fin quando, al termine della quarta annata, ha deciso di lasciare la serie per dedicarsi a nuovi progetti.

Negli scorsi mesi Caiazzo è stato tra i protagonisti di Uonderbois, nuova serie targata Disney+, e di Storia della mia famiglia su Netflix. Il family drama in cui recita al fianco di Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Cristiana Dell’Anna e tanti anni è stato di recente confermato per una seconda stagione.

Intanto Massimiliano è già tornato su un nuovo importante set. Sarà proprio lui a interpretare Pino Daniele nel biopic Je so pazz. Il film racconterà gli esordi del cantautore napoletano, scomparso nel gennaio di 10 anni fa. In queste ore è apparsa online la prima fotografia ufficiale dell’attore nei panni del cantante di Napule è.

“Darò tutto me stesso. A testa bassa. Con immenso amore“, scrive Massimiliano Caiazzo su Instagram. La regia della pellicola è affidata a Nicola Prosatore, con cui Caiazzo ha già lavorato al cinema nel film d’esordio del regista Piano Piano.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni sul cast del progetto e non si conosce neanche una data d’uscita. Intanto dal prossimo 30 aprile Massimiliano sarà anche al cinema con un altro film.

Si tratta di Storia di una notte, film drammatico con protagonisti Anna Foglietta e Giuseppe Battiston. Al centro della trama la storia di una famiglia che si riunisce a Cortina per Natale. Un incidente sugli sci sconvolgerà nuovamente la loro normalità e li costringerà a confrontarsi con il loro passato.

Solo grazie a questa ennesima prova riusciranno a scoprire cosa li lega davvero.