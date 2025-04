Nel corso di una recente intervista, Lauren Graham ha rivelato chi potrebbe essere il padre del figlio di Rory in Una mamma per amica

Lauren Graham ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato della sua carriera e soprattutto del ruolo di Lorelai Gilmore in Una mamma per amica. Ecco chi pensa che possa essere il padre del figlio di Rory, dopo il colpo di scena nel revival.

L’ipotesi di Lauren Graham

A Call Her Daddy, dopo l’intervista a Millie Bobby Brown ed Ellen Pompeo, è approdata anche un’altra attrice molto amata da diverse generazione. Stiamo parlando di Lauren Graham, volto iconico della fortunata serie TV Una mamma per amica.

LEGGI ANCHE: Spunta un retroscena su chi potrebbero essere i villain in Spider-Man 4

Il personaggio di Lorelai Gilmore è ormai entrato nel cuore di milioni di spettatori e grazie all’approdo dello show su Netflix, l’affetto del pubblico si è ingigantito ancora di più. Nel corso della chiacchierata con l’intervistatrice, quest’ultima le ha fatto alcune domande sul revival “Di nuovo insieme“.

Riferendosi al colpo della scena finale in cui Rory rivela alla madre di essere incinta, le ha chiesto: “Hai una teoria su chi possa essere il padre?“. Questa la risposta dell’attrice:

“Sì, Ci sono due teorie, parlando dal punto di vista di un produttore, che potrebbero mandare avanti la storia. Potrebbero essere il ragazzo con cui dorme per una notte oppure Logan.

E sarebbero interessanti entrambe. Cosa succederebbe con il ragazzo che ha conosciuto solo quella sera? E cosa accadrebbe con Logan?”.

Questo significa che nemmeno Lauren Graham ha un’idea precisa di come sarebbero potute andare le cose sotto questo punto di vista. In un momento precedente, però, ha dato la sua opinione su chi sarebbero stato il migliore match per la sua figlia televisiva tra Logan, Jess e Dean:

“Non mi avrai, non succederà mai. Non lo dirò. All’epoca erano tutti perfetti perché ha avuto l’occasione di imparare da quelle esperienze”.

Lauren Graham non ha voluto sbilanciarsi, forse per non andare contro nessuno dei fan che supportano i tre personaggi. E voi chi preferivate?