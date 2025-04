Chi saranno i villain che gli spettatori vedranno in Spider-Man 4? Ecco cosa sappiamo in base alle indiscrezioni

In queste ultime ore sono state rilasciate alcune indiscrezioni in merito ai villain contro i quali potrebbe combattere il protagonista in Spider-Man 4. Ecco tutto quello che sappiamo.

I cattivi di Spider-Man 4

Nella giornata di ieri è stato annunciato che il titolo di Spider-Man 4 sarà “Brand New Day” e probabilmente prenderà spunto dall’omonimo fumetto. Si tratta, come anche dichiarato da coloro che hanno presentato il film al CinemaCon, di una sorta di reboot dove nessuno conoscerà l’identità segreta di Peter Parker.

I dettagli sono davvero molto pochi e l’unica cosa che sappiamo è che verrà rilasciato nell’estate del 2026 a poco tempo di distanza di Avengers: Doomsday. Ciò significa che potrebbero essere strettamente collegati e il rumor secondo cui Tom Holland non farà parte della seconda pellicola menzionata potrebbe risultare vero.

Ad ogni modo, tutti i fan si chiedono quali nemici incontrerà Peter in Spider-Man 4 e la risposta potrebbe arrivare proprio dalla versione cartacea. Pare che i villain saranno due, un uomo e una donna! Il profilo Twitter di Daniel Richtman ha anticipato che la Marvel sarebbe alla ricerca di un attore tra i 30 e i 50 anni per recitare proprio in tale ruolo.

Per quanto riguarda la supercattiva, invece, non abbiamo molte informazioni dal punto di vista del casting. Tuttavia, si vocifera che potrebbe essere il personaggio di Lily Hollister/Minaccia. Si tratta di una reincarnazione di Goblin e, nei fumetti, la fidanzata di Harry Osborn.

Ovviamente non sappiamo se le cose andranno davvero così, quindi bisogna prendere tutto con le pinze. Noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più anche se, molto probabilmente, non verranno rilasciati ulteriori dettagli fino all’uscita del trailer dedicato a Spider-Man 4.