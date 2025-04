I due protagonisti di My Fault London, Asha Banks e Matthew Broome, hanno rivelato quali sono le loro rom com preferite

Le scelte di Asha Banks e Matthew Broome

Conoscete i gusti in ambito cinematografico di Asha Banks e Matthew Broome? I due attori sono i protagonisti di My Fault London, remake inglese di È colpa mia, primo capitolo della saga Culpables.

Asha e Matthew hanno interpretato con successo rispettivamente Noah e Nick, dando una nuova vita a una saga che, nella versione originale, ha riscontrato un enorme successo mediatico in tutto il mondo. Mentre scriviamo c’è ancora molta attesa tra i fan, che sperano che il film possa avere un proseguimento esattamente come per la versione spagnola (che torna presto con il terzo e ultimo capitolo È colpa nostra).

In attesa di una conferma ufficiale da parte di Prime Video, Broome e Banks hanno rilasciato una serie di interviste per farsi conoscere meglio dal pubblico. In una in particolare, rilasciata per il canale YouTube della piattaforma Amazon, hanno spifferato i loro gusti in ambito cinematografico.

È stato chiesto ad Asha Banks e Matthew Broome di scegliere le proprie rom com preferite. “Penso che la mia rom com preferita sia 10 cose che odio di te o Come farsi lasciare in 10 giorni. Le amo entrambe“, sono i titoli su cui è ricaduta la scelta di Asha.

La prima risale al 1999 e vedeva protagonisti Julia Stiles e un compianto Heath Ledger. La seconda è del 2003 e gli attori principali erano Matthew McConaughey e Kate Hudson. Broome ha invece optato per Notting Hill, uno dei film più iconici del genere rom com con Julia Roberts e Hugh Grant.

In attesa di scoprire se My Fault London proseguirà o meno con un sequel, vi segnaliamo i nuovi progetti in uscita dei due interpreti principali. Banks si sta concentrando sulla sua carriera musicale e in questi giorni sta tenendo una serie di concerti, tutti sold out, a Londra.

Broome tornerà presto con la seconda stagione di The Buccaneers su AppleTv+. L’uscita delle nuove puntate è infatti prevista per il prossimo 18 giugno.