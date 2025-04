Mare Fuori 5, quel personaggio è vivo?

Quel personaggio che tutti crediamo morto nel finale di Mare Fuori 5 in realtà è ancora vivo? No questa teoria non riguarda per l’ennesima volta Ciro Ricci. Della sua possibile “non morte” si è ormai parlato in tutti i modi possibili ma a confermarla ufficialmente è stato lo stesso Giacomo Giorgio.

In una lunga storia apparsa sul suo profilo Instagram l’attore ha infatti dichiarato che questa è stata l’ultima volta che ha interpretato Ciro e che non tornerà nelle future stagioni della serie. C’è un altro protagonista importante dello show il cui destino potrebbe essere in bilico e non certo come tutti pensano.

Ci riferiamo a Donna Wanda, la mamma di Carmine e boss dei Di Salvo. La donna è stata raggiunta da un sicario nella spa dove stava trascorrendo qualche ora di relax in compagnia di Simone, diventato ormai a tutti gli effetti il figlio putativo.

Donna Wanda in Mare Fuori 5

Negli ultimi istanti vediamo Donna Wanda, ferita da una pallottola, mentre inforca una bottiglia di champagne e cade in una piscina esanime. Tutti hanno dato per scontato che quella vista in Mare Fuori 5 fosse la sua uscita di scena definitiva.

Qualcuno ora sembra mettere in dubbio questa certezza. Sul web in tanti hanno messo in dubbio l’effettiva morte della donna. La stessa Pia Lanciotti, in alcune interviste rilasciate in questi giorni, non ha confermato in maniera insindacabile il suo addio allo show.

Si tratta con molta probabilità di una scelta condivisa con la produzione quella di lasciare il mistero intorno al suo futuro nello show. Ricordiamo anche che, in punto di morte, Donna Wanda si rivolge (nella sua testa) a suo figlio Carmine e gli chiede di pregare per lei.

Visto quanto accaduto siamo portati a pensare che l’uscita della boss dei Di Salvo sia definitiva. Ma nel corso degli anni Mare Fuori ha imparato a stupirci più volte con effetti speciali. Lo farà anche questa volta?