In appena tre settimane Adolescence entra nella Top 10 delle serie tv in lingua inglese più viste di sempre su Netflix

Record per Adolescence

Ora possiamo dirlo senza timore di essere contraddetti: Adolescence è un fenomeno mondiale. La miniserie Netflix è stabilmente al primo posto della Top 10 da ormai diversi giorni. A colpire il pubblico la storia di Jamie, un adolescente di appena 13 anni accusato dell’omicidio di una sua coetanea.

Ognuno dei quattro episodi che compongono lo show è girato in piano sequenza. Questo vuol dire che tutte le scene sono state riprese una dietro l’altra senza tagli o montaggi. Un esperimento che ha incontrato il favore del pubblico, che ha consacrato la miniserie come uno dei successi più grandi della stagione. Anzi, di sempre.

Come riportato tra i tanti anche da Deadline sono usciti gli ascolti che ha registrato lo show in appena tre settimane dal suo esordio sulla piattaforma. Nell’ultima settimana di marzo è riuscita a conquistare altre 30,4 milioni di visualizzazioni. Il totale è attualmente di 96.7 milioni di views dal debutto.

Con questi numeri Adolescence è entrato ufficialmente nella Top 10 delle serie tv in lingua inglese più viste di sempre su Netflix. Lo show britannico prodotto, tra gli altri, da Brad Pitt è balzato al nono posto facendo fuori dalla Top 10 Bridgerton 2 e superando anche Stranger Things 3.

Considerando i numeri già realizzati, in queste ore potrebbe superare anche The Night Agent e Fool Me Once (rispettivamente al settimo e all’ottavo posto). Entrambe si trovano a circa 98 milioni di visualizzazioni ottenute nei primi 91 giorni di rivelazione.

Adolescence ha ancora ben 72 giorni a disposizione per migliorare il suo record personale. Per questo motivo è assai probabile che possa scalare ancora la classifica e arrivare a più di 100 milioni di visualizzazioni. Consideriamo che le serie che occupano i posti tra il terzo e il sesto posto si trovano tutte in questo range.

La serie ha poi raggiunto il primo posto in tutti e 93 i paesi in cui Netflix è presente. Un successo davvero clamoroso per un titolo che ha creato il suo seguito grazie principalmente al passaparola.