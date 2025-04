Un revival di Una mamma per amica?

Si parla ormai da anni di un revival di Una mamma per amica. Gli stoici fan della serie chiedono a gran voce un ritorno delle ragazze Gilmore da diverso tempo. Ricordiamo che lo show ha avuto, nel suo ciclo originario, ben sette stagioni e un totale di 153 episodi che sono andati in onda tra il 2000 e il 2007.

Quasi 10 anni dopo rispetto al finale di serie su Netflix approdò il revival in quattro episodi Gilmore Girls: A year in the life. Un reboot che fece storcere qualche naso a causa di un finale aperto che, a oggi, non ha mai avuto seguito. Sono trascorsi quasi altri 10 anni da quella stagione evento e ancora oggi si parla di un possibile ritorno di Lorelai, Rori e del resto degli abitanti di Stars Hollow.

In più occasioni Lauren Graham ha dichiarato che rifarebbe volentieri una nuova stagione della serie. “Io dico sempre di sì perché è il miglior ruolo che io abbia mai avuto e amo farlo. È quel tipo di cosa che accade nel momento giusto, il perfetto materiale con la perfetta sceneggiatura e questo ha significato tanto per me“, sono state le sue parole.

Negli ultimi giorni non è l’unica però ad accendere le speranze dei fan. Di recente Graham, Kelly Bishop (interprete di nonna Emily) e la creatrice/showrunner Amy Sherman-Palladino si sono ritrovate a un evento. In un’intervista a TV Insider tutte e tre hanno hanno aperto le porte per un ipotetico ritorno di Una mamma per amica.

“Non abbiamo mai detto ‘mai’ perché non avevamo intenzione di fare il revival per Netflix. Poi, ci siamo riuniti tutti per un panel e dopo siamo andati in un bar. Abbiamo pensato: ‘Beh, è stato divertente!’ – ha raccontato la creatrice della serie – Facciamolo di nuovo! Come sapete, amo Stars Hollow. Amo Lauren Graham più della vita. Amo Alexis e Kelly Bishop è la mia ‘Contessa’. Mi inchino a lei“.

Una mamma per amica, le parole di Lauren Graham e Kelly Bishop

Graham ha confermato quanto detto in precedenti interviste, dicendosi pronta a tornare in un’eventuale nuova stagione di Gilmore Girls. “Non sono mai stata timida nel dire che sarei felice di tornare. Quando siamo tornati per fare il revival di Netflix, non sembrava ancora finita, ed è per questo che la storia si è conclusa in un modo che non era finita o che potenzialmente poteva essere un inizio“, ha spiegato.

Lauren si riferisce ovviamente all’inaspettata notizia della gravidanza di Rori, annunciata nella quarta e ultima puntata del revival. “Penso che Emily guarderebbe quel bambino e direbbe: ‘Cosa posso fare con questo? Posso davvero plasmarlo come voglio!’“, è stato il commento ironico di Kelly Bishop.

Sembra abbastanza chiara la volontà delle protagoniste principali e della produttrice. Qualcosa sta veramente bollendo in pentola?