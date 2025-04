L’intervista a George Li

George Li in Mare Fuori 5

Un ingresso che ha portato non poco scompiglio quello di George Li in Mare Fuori 5. La giovane attrice di origine francese entra a far parte della quinta stagione del prison drama di Rai Due nei panni di Lorenza, la figlia di Sofia (Lucrezia Guidone).

Ribelle e incontenibile, Lorenza vive un forte contrasto con la madre che accusa di averla abbandonata per seguire il suo lavoro. Il suo arrivo nell’IPM sarà l’inizio di una serie di gravi problematiche per Sofia. Se non hai ancora terminato la visione delle ultime puntate di Mare Fuori 5, ti consigliamo di non andare oltre con la lettura.

Lorenza si interesserà a Samuele, uno dei nuovi detenuti milanesi, e li aiuterà a scappare modificando dei documenti ufficiali che permetteranno ai due di conquistare un immeritato permesso premio. Nell’ultima scena della stagione vediamo la giovane salire sullo scooter guidato dai ragazzi e fuggire via con loro.

Mare Fuori è per George il primo vero ruolo da personaggio principale. Un sogno che si avvera per lei quello di entrare nell’iconico set di Napoli che ha sempre visto da casa e che ha reso concreto anche il suo desiderio di diventare un’attrice.

Li è subito tornata a lavoro e, mentre si gode una nuova popolarità grazie alla serie, è impegnata con le riprese di un film. Ciak Generation ha incontrato l’attrice per tracciare un bilancio della sua nascente carriera e conoscere qualcosa di più sulla sua storia. Ecco quello che ci ha raccontato.