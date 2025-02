Lauren Graham si dice pronta a tornare nei panni di Lorelai Gilmore in una nuova stagione di Una mamma per amica

Le parole di Lauren Graham

Lauren Graham si è detta pronta a vestire nuovamente i panni di Lorelai Gilmore. Sono trascorsi ormai quasi 20 anni da quando l’ultima stagione di Una mamma per amica è andata in onda. Nel 2016 il mondo di Stars Hollow e i vari personaggi sono tornati nuovamente con una miniserie in quattro parti su Netflix, Gilmore Girls: A Year in the Life.

E nelle ultime ore i tanti fan della serie sparsi in tutto il mondo possono fare un salto di gioia dopo aver ascoltato le parole della storica protagonista. Qualche giorno fa Graham è infatti stata ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon.

L’attrice in questi giorni è impegnata nella promozione del nuovo film Twinless, che è stato presentato al Sundance a fine gennaio e sta già facendo discutere a causa di alcune scene particolarmente piccanti con protagonista Dylan O’Brien.

Durante il suo incontro con Fallon Lauren Graham ha risposto a una domanda su un ipotetico nuovo capitolo di Una mamma per amica. “Io dico sempre di sì perché è il miglior ruolo che io abbia mai avuto e amo farlo. È quel tipo di cosa che accade nel momento giusto, il perfetto materiale con la perfetta sceneggiatura e questo ha significato tanto per me“, ha dichiarato l’attrice.

Lauren ha poi rivelato che, ancora oggi, viene fermata in giro da persone che sono cresciute con Una mamma per amica. “Alcune volte può diventare strano. Molte persone vengono da me dicendomi ‘Mi hai cresciuto’ e io rispondo ‘Spero ci fossero altri adulti coinvolti nella tua crescita’“, ha scherzato.

Leggi anche: Noah Centineo rivela di aver fatto uso di droghe nel periodo di To All The Boys

“Altre volte mi dicono ‘Ho questa serie come sottofondo, fa addormentare il mio cane, non la ascoltiamo neanche più. È come se fosse musica di sottofondo“, ha poi aggiunto.