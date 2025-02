Il team della serie di The Last of Us ha in programma la stagione 3 e 4, con una trama ben delineata: il rinnovo è vicino?

The Last of Us verso un rinnovo per altre due stagioni?

Con l’attesissima seconda stagione di The Last of Us in arrivo, i creatori della serie hanno condiviso nuove informazioni sul futuro dello show, rivelando che il loro adattamento dell’acclamato videogioco di Naughty Dog potrebbe durare più di tre stagioni.

Parlando con Entertainment Weekly, Craig Mazin ha confermato che la storia adattata dal secondo videogioco potrebbe espandersi ben oltre la terza stagione. “Penso che sia abbastanza probabile che la nostra storia si estenda oltre la terza stagione. Quanto oltre? Non posso dirlo. E questo non significa che non ci siano altre storie che potrebbero essere raccontate, ma questa è la storia che Neil e io stiamo raccontando“, ha dichiarato.

Neil Druckmann ha poi confermato che lui e Mazin hanno una visione chiara su come vogliono proseguire lo show dopo la seconda e la terza stagione. “Abbiamo un piano”, ha spiegato Druckmann. “Sappiamo cosa dobbiamo fare per andare avanti, ma non potremmo dirvi esattamente quanti episodi o quante stagioni ci vorranno per arrivarci”.

La seconda stagione della serie è attualmente programmata per debuttare su HBO ad aprile 2025 e adatterà parti di The Last of Us: Parte II, il seguito del gioco originale. Gli showrunner sembrano avere una strategia ben precisa per tradurre la narrazione del sequel in più stagioni.

Nonostante questi commenti ottimistici, HBO non ha ancora ufficialmente rinnovato The Last of Us per una terza stagione. Tuttavia, il successo della prima stagione e l’entusiasmo attorno alla seconda rendono altamente probabile che la serie possa continuare.

Basata sull’omonima serie di videogiochi, la serie drammatica post-apocalittica racconta la storia di Joel, un sopravvissuto che si allea con una giovane ragazza, Ellie, per attraversare un’America devastata da un’infezione fungina. La prima stagione, uscita a gennaio 2023, è stata accolta con entusiasmo dalla critica e dal pubblico.