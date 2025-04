The Last of Us 2, scopriamo quali attori fanno parte del nuovo cast della stagione e quanto somigliano ai personaggi del gioco: il confronto

The Last of Us: il nuovo cast della seconda stagione

Dopo il successo travolgente della prima stagione, l’adattamento HBO di The Last of Us si prepara a entrare nel vivo con la sua 2 stagione. Con una trama che promette di riprendere le dinamiche del secondo capitolo della saga videoludica, una delle curiosità principali riguarda il cast: quanto somiglieranno i nuovi attori ai personaggi del gioco?

Scopriamo quindi chi sono i volti scelti per interpretare figure chiave come Abby, Dina e tanti altri, confrontandoli con le controparti digitali che hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

The Last of Us 2 è tornata su HBO e su Sky in Italia il 14 aprile 2025, con il suo nuovo cast che si va ad affiancare a Bella Ramsey e Pedro Pascal.

Non vi preoccupate, se avete visto solo la serie senza giocare al videogioco non ci saranno spoiler sulla trama della seconda stagione.

Kaitlyn Dever è Abby

Abby è uno dei personaggi più complessi e divisivi dell’universo di The Last of Us.

Introdotta nel secondo capitolo del videogioco, Abby è una combattente straordinaria e una donna determinata, guidata da una sete di vendetta che successivamente vede la sua visione del mondo messa in discussione

A interpretarla nella stagione 2 ci sarà Kaitlyn Dever.

L’attrice è nota per progetti come le serie L’uomo di casa, Justified, Unbelievable, Dopesick – Dichiarazione di dipendenza e per i film Short Term 12, Beautiful Boy e La rivincita delle sfigate.