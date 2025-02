Nel corso di un’intervista Noah Centineo si è aperto e ha raccontato di aver abusato di droghe e alcol negli anni di To All The Boys

Il racconto di Noah Centineo

Noah Centineo si è profondamente aperto durante un’intervista e ha raccontato un momento delicato della sua vita personale. Erano gli anni della trilogia di To All The Boys. Centineo ha avuto un picco di popolarità grazie al ruolo di Peter Kavinsky che gli ha permesso di diventare un vero e proprio teen idol.

A quel momento tanto fortunato per la sua carriera corrisponde però un periodo di buio per la sua vita privata, contrassegnato da una forte dipendenza da droghe e da alcol. Ne ha parlato Noah stesso nel corso di un’intervista rilasciata al podcast Chicks in the Office.

@chicksintheoffice Noah Centineo opens up about sobriety being a super power 🤍 ♬ original sound – chicksintheoffice

“Quando ho fatto To All the Boys, non avevo ancora superato la mia fase di rabbia. Ero così infelice. Per la prima volta riuscivo a pagare le bollette. Ero completamente stabile e sicuro dal punto di vista finanziario. Lavoravo regolarmente. E facevo uso di molte droghe. Non facevo cose folli, ma mi drogavo molto e bevevo in continuazione. Ogni giorno. Ed ero giovane. Avevo 20 anni. E lo facevo da un paio d’anni“, ha rivelato l’attore.

Fortunatamente Noah Centineo è riuscito a reagire e a ritrovare il controllo del suo corpo. “Un giorno mi sono svegliato e ho sentito che qualcosa si era rotto e mi ha spaventato. Ho capito che avrei dovuto fermarmi e tornare a ciò che ero. Non ero una persona felice in quel momento mentre sono sempre stato cresciuto serenamente quando ero un bambino“, ha proseguito nel racconto.

“Ho imparato che la sobrietà è come se fosse un superpotere. Dormi meglio, sei molto più focalizzato. Devi affrontare delle cose ma devi trovare un modo più salutare per farlo. Devi solo cercare di prenderti cura di te stesso nel miglior modo possibile“, conclude l’attore.