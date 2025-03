Lo sfogo di Giacomo Giorgio

Giacomo Giorgio non ci sta e replica alle polemiche per la storyline di Ciro in Mare Fuori 5. Nonostante il suo personaggio sia morto al termine della primissima stagione l’attore è tornato nelle stagioni successive della serie nei flashback.

Durante le ultime puntate abbiamo scoperto qualcosa in più del passato tumultuoso del fratello di Rosa. Se non avete ancora terminato la visione della quinta annata però vi consigliamo di non proseguire con la lettura per non imbattervi in spoiler.

Negli ultimi sei episodi è stato rivelato che era coinvolto anche Ciro nella sparatoria che ha provocato la morte del fratellino di Tommaso. Questa e altre scelte di sceneggiatura hanno attirato alcune critiche da parte del pubblico. In un post fiume caricato nelle sue storie Instagram Giacomo ha deciso di chiarire la sua posizione.

Le storie di Giacomo Giorgio

“Ciao a tutti. Il mestiere dell’attore consiste nell’interpretare delle scene

che gli sceneggiatori scrivono, non nell’inventarle. Siamo pagati per questo – ha spiegato ammettendo poi di non aver particolarmente apprezzato la storia scelta per il suo personaggio – Spesso, come per questa stagione di Mare Fuori, un attore può non essere d’accordo con la scrittura perché il percorso del personaggio è sbagliato o perché la scena è scritta male“.

“Questo è quello che penso delle scene di questa stagione, ma ciò non significa che il mio lavoro diventi un’altra cosa. In qualsiasi caso la professionalità vuole che un attore cerchi di interpretare al meglio delle parole e delle situazioni che gli vengono consegnate. E io così ho fatto, quest’anno e gli anni precedenti. Credo che il vero percorso di Ciro sia iniziato e finito nella prima stagione, e questo niente lo potrà cambiare“, ha poi aggiunto Giacomo Giorgio.

Nelle parole successive l’attore conferma che non tornerà in futuro in Mare Fuori. “Quest’anno è stata l’ultima volta che ho incontrato questo personaggio che tanto ho amato, l’ultimo saluto a tutti voi. Vi ringrazio infinitamente per l’amore e l’affetto che mi dimostrate tutti i giorni. Con tutta l’umiltà e la riconoscenza ci vediamo in altre mille storie che ci aspettano, cercando con l’mpegno di meritare sempre la vostra attenzione“, ha scritto.