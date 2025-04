Now You See Me tornerà anche con un quarto film! Annunciato un nuovo capitolo ancor prima dell’uscita del terzo al cinema

La magia continua: in arrivo anche Now You See Me 4

Il sipario non sta per calare sulla saga dei Quattro Cavalieri. Dopo l’uscita imminente di Now You See Me 3, Lionsgate ha confermato che un quarto capitolo è già in fase di sviluppo.

Il terzo capitolo, il cui titolo sarà Now You See Me: Now You Don’t, atteso nelle sale il 14 novembre, riunirà il cast originale con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher e Morgan Freeman. A loro si uniranno nuove star come Ariana Greenblatt e Rosamund Pike.

Durante il CinemaCon di Las Vegas, Adam Fogelson, presidente del Motion Picture Group di Lionsgate, ha espresso entusiasmo per il futuro della saga: “Siamo stati così soddisfatti del director’s cut che stiamo già sviluppando il quarto capitolo. Non vediamo l’ora di creare ancora più magia con questo incredibile team”.

La trama di Now You See Me 3, diretto da Ruben Fleischer, si apre con uno scioccante colpo di scena: il personaggio di Jesse Eisenberg annuncia che i Quattro Cavalieri sono morti. O almeno, così sembra. Il film seguirà un nuovo furto di diamanti, orchestrato da due generazioni di illusionisti, con i Cavalieri che torneranno in azione per fermare una minaccia criminale.

Il franchise di Now You See Me ha conquistato il pubblico grazie alla sua combinazione di magia e colpi di scena. I primi due film hanno incassato oltre 680 milioni di dollari globalmente. Fleischer ha dichiarato: “Dirigere ‘Now You See Me: Now You Don’t’ è stata un’esperienza incredibile. Adoro i film sulle rapine e la magia, quindi non potrei essere più felice di continuare questa avventura”.

Con Now You See Me 3 in arrivo e un quarto capitolo già in cantiere, sembra che i Cavalieri abbiano ancora molti assi nella manica. Chissà quali trucchi di magia avranno in programma!