Brad Pitt tornerà nei panni di Cliff Booth per un sequel su Netflix di Once Upon a Time in Hollywood, diretto da David Fincher

Once Upon a Time in Hollywood continuerà con un secondo capitolo su Netflix

Una notizia bomba ha scosso il mondo del cinema: David Fincher dirigerà un sequel di Once Upon a Time in Hollywood, con Quentin Tarantino che torna come sceneggiatore. Il progetto, ancora senza titolo ufficiale, è attualmente in fase di sviluppo presso Netflix. A rendere l’annuncio ancora più entusiasmante è la conferma del ritorno di Brad Pitt nei panni di Cliff Booth, l’iconico stuntman dal passato misterioso e dalla vena letale.

Ciò che rende questo progetto unico non è solo il fatto che un regista di alto profilo diriga il sequel di un altro regista altrettanto celebre, ma anche il passaggio della proprietà del film da uno studio cinematografico a una piattaforma di streaming. C’era una volta a… Hollywood è stato originariamente distribuito dalla Sony Pictures nel 2019, ma Tarantino ha negoziato un accordo che gli ha permesso di riottenere i diritti del film dopo alcuni anni.

L’annuncio arriva proprio durante il CinemaCon di Las Vegas, l’annuale evento dell’industria cinematografica, evidenziando il crescente coinvolgimento degli streamer nelle grandi produzioni di Hollywood.

Il sequel di Once Upon a Time in Hollywood prende forma dopo che Tarantino ha messo da parte The Movie Critic. Questo sarebbe dovuto essere il suo decimo e ultimo film. La sceneggiatura era già pronta e Brad Pitt era stato scelto come protagonista. Il film avrebbe seguito la storia di un critico cinematografico negli anni ’70 che scriveva per una rivista porno. Si vociferava che il personaggio fosse una versione alternativa di Cliff Booth. Ora, con il sequel ufficiale in arrivo, Pitt riprenderà finalmente il ruolo che gli ha già valso un Oscar come miglior attore non protagonista.

Non ci sono ancora dettagli sulla trama del sequel, ma la riunione di Pitt con Fincher promette scintille. I due hanno già lavorato insieme in capolavori come Se7en, Fight Club e Il curioso caso di Benjamin Button. Rimane incerto il coinvolgimento di Leonardo DiCaprio e Margot Robbie nei ruoli di Rick Dalton e Sharon Tate.