Scopri di più sulla nuova serie di Rai 1 L’Invisibile, incentrata sulla figura di Matteo Messina Denaro: trama, cast, data di messa in onda e dove vederla in streaming.

Trama della serie L’Invisibile su Rai 1

La serie L’Invisibile, prodotta da CamFilm per Rai 1, racconta la lunga latitanza e cattura del superboss mafioso, “l’ultimo padrino“, Matteo Messina Denaro. In questo progetto diretto da Michele Soavi, il racconto affonda le radici nei fatti reali della cronaca italiana, offrendo un profilo inedito del “boss dei boss”.

L’Invisibile si concentra sulla fuga pluridecennale di Messina Denaro, catturato solo nel gennaio 2023 a Palermo dopo oltre 30 anni di latitanza. La narrazione copre il periodo a partire dagli anni 2000, mostrando le strategie, le complicità e la rete di “postini” che lo hanno protetto

Gli episodi della serie restituiscono un ritratto realista di una figura chiave di Cosa Nostra, fino al momento della cattura in una clinica palermitana La Maddalena dai carabinieri del Ros. Matteo Messina Denaro è poi morto il 25 settembre 2023

Cast principale e personaggi

Uno degli elementi più interessanti della serie L’Invisibile di Rai 1 è senza dubbio il suo cast, che unisce volti amatissimi della fiction italiana ad artisti che piano piano di stanno facendo largo nella recitazione, fino a figure totalmente nuove, provenienti da altri mondi.

Lino Guanciale, attore ormai consolidato nel panorama televisivo Rai, interpreterà il colonnello dei carabinieri che dà la caccia al boss. La sua presenza garantisce intensità e rigore interpretativo: dopo ruoli iconici in serie come Il Commissario Ricciardi e La Porta Rossa, Guanciale si cimenta in un racconto ancora più crudo e realistico, legato alla storia recente della mafia.

Al suo fianco troviamo Leo Gassmann, giovane attore e cantautore, già noto al grande pubblico per la sua interpretazione di Franco Califano nel film per la TV sul cantautore romano, andato i onda su Rai 1 nel febbraio 2024, nei panni di un giovane carabiniere. Il cantautore da anni ha cominciato a studiare recitazione e a seguire anche questa carriera.

Un altro nome di spicco è Levante, cantautrice siciliana che per la prima volta affronta un ruolo da attrice in una produzione televisiva. Interpreta la moglie del personaggio di Lino Guanciale. La sua presenza acquista un significato simbolico: figlia della stessa terra dove è cresciuto Matteo Messina Denaro, Levante porta con sé autenticità e una profonda connessione emotiva con le tematiche affrontate nella serie.

Il cast corale de L’Invisibile, che include anche Noemi Brando, è completato da altri interpreti il cui annuncio ufficiale è atteso nei prossimi mesi. La direzione artistica punta chiaramente su un equilibrio tra esperienza e freschezza, con l’obiettivo di raccontare non solo la figura del boss, ma anche l’Italia che ha lottato per stanarlo e quella che ne ha protetto l’ombra La regia è affidata, come anticipato, a Michele Soavi.

Riprese e ambientazione

Le riprese sono iniziate a fine maggio 2025, secondo quanto riportato dai media locali come palermo.repubblica.it e ilcarinese.it. Le location includono Palermo, con scene girate in centri e vie simboliche, e Carini, comune nei pressi del capoluogo siciliano. La produzione ha richiesto modifiche alla viabilità e dettagli urbanistici per ricreare l’atmosfera degli anni di latitanza.

L’Invisibile serie messa in onda e streaming

La serie L’Invisibile sarà trasmessa in prima serata su Rai 1, ma la data di uscita ufficiale non è ancora stata resa nota. È comunque attesa per il 2026, in vista della fine delle riprese estive, tra Palermo e Roma. In seguito, le quattro puntate di cui si compone la serie sarà disponibile su RaiPlay, la piattaforma streaming Rai, con la possibilità di recuperare le puntate on demand.

Perché seguire L’Invisibile

Approfondimento reale : testimonianze e ricostruzioni su una figura mitizzata come Messina Denaro.

: testimonianze e ricostruzioni su una figura mitizzata come Messina Denaro. Cast di qualità : Lino Guanciale e Leo Gassmann (nonostante quest’ultimo sia ancora alle prime esperienze da attore) conferiscono spessore ai personaggi.

: Lino Guanciale e Leo Gassmann (nonostante quest’ultimo sia ancora alle prime esperienze da attore) conferiscono spessore ai personaggi. Location autentiche: Palermo diventa protagonista, dando forza visiva alla fiction.

L’Invisibile Rai 1 si candida a essere la fiction crime dell’anno, con una produzione solida, ambientazioni realistiche e un cast efficace. Restate sintonizzati per la conferma della data di inizio e preparatevi a una visione intensa e coinvolgente.