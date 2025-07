Un Posto al Sole: le anticipazioni della puntata del 21 luglio su Rai 3

La nuova settimana di Un Posto al Sole si apre con una puntata ricca di colpi di scena e tensioni emotive. Lunedì 21 luglio, i protagonisti della longeva soap partenopea saranno alle prese con decisioni difficili, sogni misteriosi e relazioni sempre più complicate.

Michele segue il messaggio di Agata: svolta nelle indagini

Come si legge su TVSoap, il fulcro della puntata sarà Michele, sempre più convinto che il sogno in cui ha ricevuto un messaggio da Agata non sia frutto della sua immaginazione. Il giornalista, deciso a scoprire la verità, elaborerà un piano per indirizzare la polizia verso il luogo in cui crede sia stato sepolto Assane. Le sue convinzioni lo porteranno a compiere un gesto pericoloso, pur di verificare se quanto visto in sogno possa avere un fondamento reale.

Roberto e Marina preoccupati per le decisioni di Gagliotti

Sul fronte imprenditoriale, cresce il malcontento. Roberto e Marina osservano con crescente apprensione le mosse di Gagliotti, ora alla guida dei cantieri in qualità di amministratore delegato. Le sue decisioni vengono considerate sempre più discutibili, ma i due sembrano impotenti di fronte alla nuova leadership.

Viola si pente per Damiano, Raffaele tenta la mediazione

In ambito sentimentale, Viola è combattuta: si pente della freddezza mostrata nei confronti di Damiano, il quale non resterà in silenzio. Si confiderà infatti con Raffaele, che proverà a ricucire i rapporti anche con Renato, cercando di ridurre le tensioni familiari che da tempo animano Palazzo Palladini.

Luca affronta un’emergenza, Gennaro ignora Antonietta

La puntata mostrerà anche un episodio inaspettato: Luca si troverà a gestire una situazione di emergenza che affronterà con grande prontezza. Il suo intervento darà conforto a Giulia, anche se il sollievo sarà destinato a durare poco. Sul fronte lavorativo, Gennaro, ormai amministratore dei cantieri, continuerà a confondere vita privata e lavoro, ignorando i sentimenti di Antonietta, sempre più delusa dal suo atteggiamento.

Con queste premesse, la puntata del 21 luglio di Un Posto al Sole si preannuncia intensa e ricca di spunti narrativi. L’appuntamento è come sempre su Rai 3 alle 20:50 e in streaming su RaiPlay, per non perdere neanche un minuto della soap più amata dagli italiani.