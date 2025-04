Al via le riprese di Enola Holmes 3

Ci sarà un po’ di Adolescence in Enola Holmes 3. Il terzo capitolo della saga crime Netflix con protagonista Millie Bobby Brown è stato ufficialmente confermato. Troveremo la sorella minore di Sherlock Holmes alle prese con nuovi interessanti casi.

Al suo fianco dovremo trovare nuovamente Sam Claflin, nei panni dell’altro fratello Mycroft, Henry Cavill, Louis Patridge e Helena Bonham Carter. Qualche giorno fa nel corso di un’intervista rilasciata a Collider in occasione della promozione di The Electric State, Brown ha confermato che le riprese inizieranno a breve.

“Girerò un nuovo film di Enola Holmes quest’anno. Inizieremo le riprese nelle prossime settimane. Sono molto contenta“, ha dichiarato l’attrice. Il primo film della saga risale al 2020 e, in seguito al successo ottenuto, è stato prodotto un sequel nel 2022.

E in questo terzo capitolo ci sarà un regista che in questi giorni si è fatto particolarmente apprezzare per il suo lavoro. Ci riferiamo a Philip Barantini, che ha diretto la miniserie del momento Adolescence.

Lo show, che sta infrangendo ogni record di views e sta pian piano scalando la classifica Netflix delle serie tv più viste di sempre, si è fatto notare, oltre che per la storia, per una scelta stilistica particolare. Ognuno dei quattro episodi che compongono la miniserie sono girati in piano sequenza, tecnica che porta sullo schermo il prodotto finale con un’unica lunga ripresa senza tagli.

In questo modo lo spettatore resta inglobato completamente nella storia e non c’è possibilità per lui di distrarsi. Sarà interessante scoprire come si comporterà Barantini in Enola Holmes 3. Philip prenderà il posto di Harry Bradbeer, il quale ha diretto i primi due film della saga.

Visto che la produzione è appena iniziata è assai improbabile che la pellicola arriverà sul catalogo entro la fine dell’anno. È possibile che dovremo attendere almeno il 2026 per scoprire il risultato finale.