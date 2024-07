Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 28 Luglio 2024

Marvel Robert Downey Jr

Il ritorno di Robert Downey Jr.

Dal Comic Con di San Diego arriva l’ufficialità! Robert Downey Jr. ritorna nell’universo Marvel con un nuovo ruolo: quello di Doctor Doom. L’annuncio è arrivato lo scorso sabato notte durante il panel dedicato alle novità del Cinematic Universe più remunerativo della storia del cinema.

Un uomo travestito da Doctor Doom è salito sul palco davanti alle migliaia di persone giunte da tutto il mondo per assistere all’evento. Downey Jr. si è poi tolto la maschera e ha mostrato il suo volto, davanti a una folla urlante per la notizia appena lanciata.

Il ritorno dell’attore è previsto nel nuovo film dedicato agli Avengers, intitolato Doomsday, in arrivo nel maggio del 2026. Questo nuovo capitolo segna anche il ritorno dei fratelli Joe e Anthony Russo alla regia.

Qui sopra il video pubblicato da Variety che mostra il momento dell’annuncio e il boato che ne è seguito. La pellicola introdurrà perciò il personaggio di Victor Von Doom (Doctor Doom), che riapparirà anche in Avengers: Secret Wars. Il ritorno di Downey Jr. sarà perciò nei panni di un villain, una nuova variante di Iron Man (che è invece morto nel corso di Avengers: Endgame).

“Non vogliamo toccare quel momento e non lo toccheremo mai più – aveva dichiarato Kevin Feige parlando dell’uscita di scena di Tony Stark – Abbiamo lavorato tutti duramente per molti anni per arrivare a quel momento, e non vorremmo mai annullarlo magicamente in alcun modo“.

E ora ecco la notizia: Robert Downey Jr. torna, ma con un nuovo personaggio. Intanto su Instagram l’attore ha postato uno scatto con una didascalia che regala tante emozioni ai fan del mondo Marvel: “una nuova maschera, lo stesso compito“.

Leggi anche: I Fantastici 4 appariranno anche in Avengers 5 e 6: rivelato il titolo del film

In questi anni la carriera di Downey Jr. non è di certo restata ferma al palo. L’attore si è accaparrato un Oscar come Miglior Attore non protagonista per l suo ruolo in Oppenheimer, film di Christopher Nolan.