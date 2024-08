Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 30 Luglio 2024

Robert Downey Jr

Robert Downey Jr ha siglato un accordo esorbitante per Avengers 5 e 6

I Marvel Studios hanno deciso di riunirsi sia con Robert Downey Jr. che con i fratelli Russo, che hanno diretto i due film di maggior successo dello studio: Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Tuttavia riportare questi membri chiave del franchise non sarà certamente economico per Disney.

Secondo Variety, la Marvel sta investendo 80 milioni di dollari per Anthony e Joe Russo per dirigere Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Invece Robert Downey Jr, che vestirà i panni del supercattivo Dottor Destino nei due film, la cifra supera anche questo numero.

Inoltre pare che l’accordo dei Russo preveda bonus legati alle performance finanziarie dei film, che si attiveranno al raggiungimento di 750 milioni e poi di 1 miliardo di dollari di incassi.

Per Robert Downey Jr, che ha contribuito a rendere l’MCU iconico con il ruolo di Tony Stark, l’accordo include numerosi vantaggi. Tra questi figurerebbero viaggi in jet privato, sicurezza personale e un accampamento di roulotte per il vincitore dell’Oscar per il suo ruolo in Oppenheimer.

Fonti indicano che l’attore ha accettato di tornare nell’MCU solo se i fratelli Russo, sarebbero stati i registi. “Erano gli unici con cui avrebbe lavorato“, afferma una fonte a conoscenza dell’accordo.

Infinity War e Endgame, diretti dai Russo hanno incassato complessivamente 4,851 miliardi di dollari. Per questo il ritorno della coppia Downey-Russo rappresenta “una combinazione perfetta di tempismo e di tutti sulla stessa lunghezza d’onda“, secondo un dirigente vicino al progetto.

Avengers: Doomsday arriverà in sala a maggio 2026 mentre Avengers: Secret Wars uscirà a maggio 2027. Potremmo però già vedere un assaggio di Robert Downey Jr come il Dottor Destino in Fantastici 4, in uscita il 25 luglio 2025.