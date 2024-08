Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 30 Luglio 2024

Robert Downey Jr

Quanto ha guadagnato Robert Downey Jr dall’MCU fino a oggi

Il San Diego Comic Con ci ha riportato indietro nel tempo, svelando che Robert Downey Jr tornerà nell’MCU, ma nei panni di un nuovo personaggio, il Dottor Destino. Ma finora, nei panni del suo iconico Tony Stark/Iron Man, quanto ha guadagnato la star?

Secondo Variety, Robert Downey Jr è di gran lunga l’attore più pagato del Marvel Cinematic Universe, avendo guadagnato tra i 500 e i 600 milioni di dollari pe i quattro film di Avengers, i tre di Iron Man e le sue apparizioni in L’incredibile Hulk, Captain America: Civil War e Spider-Man: Homecoming.

Ora l’attore farà ritorno per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, diretto dai fratelli Russo (su sua richiesta) nei panni del cattivo principale, il Dottor Destino. I nuovi film saranno girati a Londra a partire dal secondo trimestre del 2025.

Nonostante la Marvel fosse il marchio dominante nel cinema con i suoi primi 30 film, ha iniziato a mostrare segni di cedimento nel 2023. Tutto è iniziato con un sequel deludente di Ant-Man che ha incassato solo 476 milioni di dollari a livello globale. Si è proseguito con un disastroso The Marvels, che ha superato appena i 200 milioni di dollari.

A complicare la situazione, il nuovo arco narrativo incentrato sul cattivo Kang, è stato abbandonato a causa di problemi legali dell’attore Jonathan Majors. Infatti la Disney ha interrotto i rapporti con la star subito dopo la sua condanna per aggressione e molestie. Per questo il progetto di Avengers: Kang Dynasty è stato abbandonato in favore di Avengers: Doomsday.

Avengers: Doomsday sarà in sala a maggio 2026 mentre Avengers: Secret Wars uscirà a maggio 2027. Potremmo però già vedere un assaggio di Robert Downey Jr come il Dottor Destino in Fantastici 4, in uscita il 25 luglio 2025.