30 Luglio 2024

Deadpool & Wolverine

Anche Harry, il fratello di Tom Holland, era una delle varianti di Deadpool in Deadpool & Wolverine (ma neanche Ryan Reynolds lo sapeva)

Anche il fratello di Tom Holland in Deadpool & Wolverine

La lista di cameo speciali presenti in Deadpool & Wolverine sembra non finire mai. Il nuovo capitolo del MCU sta riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo e ha permesso alla saga Marvel di superare i 30 miliardi di dollari di incasso.

Nel corso del film con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman spuntano a sorpresa diversi volti celebri nei panni di special guest star. A breve faremo una lista di attori che sono apparsi nella pellicola, pertanto se non hai avuto ancora modo di vederla (e non vuoi spoiler) ti consigliamo di non proseguire con la lettura.

Da Chris Evans (nei panni della Torcia Umana) a Henry Cavill, da Channing Tatum a Matthew McConaughey fino a Blake Lively nei panni di Lady Deadpool. La lista comprende addirittura anche due dei figli di Reynolds e di Lively e un cameo cancellato dal montaggio finale. Ma non è finita qui.

Nelle ultime ore il supervising stunt coordinator George Cottle ha mostrato una foto dal dietro le quinte del film che mostra Harry, il fratello di Tom Holland, con la tuta di Deadpool. Per il pubblico potrebbe essere davvero difficile scovare il momento in cui quest’ultimo appare.

Con molta probabilità il cameo di Harry Holland in Deadpool & Wolverine avviene nella battaglia contro la Deadpool Corps, quando il supereroe si trova a dover combattere contro diverse sue varianti di altri universi (Lady Deadpool, Headpool, Kidpool, Babypool e tanti altri).

La reazione di Ryan Reynolds

“Non è forse l’Holland che il mondo voleva, ma è l’Holland di cui avevamo bisogno. Harry hai davvero spaccato“, scrive Cottle nelle sue storie. A quanto pare neanche Ryan Reynolds era a corrente di questa special guest star presente nella pellicola.

“Mi state dicendo che questo è il modo in cui lo scopro?“, ha scritto l’attore condividendo uno scatto di Harry nei panni di Deadpool nel suo profilo.