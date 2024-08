News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 30 Luglio 2024

Those About to Die

Da Fabbricante di Lacrime a Those About to Die: Alessandro Bedetti è nel cast della serie internazionale di Prime Video

Alessandro Bedetti in Those About to Die

Avete già sentito parlare di Those About to Die, la nuova serie internazionale targata Prime Video? Si tratta di un progetto che vede la co-produzione di Italia, Stati Uniti e Germania con un cast variegato pieno di diversi volti noti del piccolo e del grande schermo.

Su tutti si fa notare la presenza del premio Oscar Anthony Hopkins, nei panni dell’Imperatore Vespasiano. Chi ha avuto modo di vedere anche solo una puntata della miniserie si sarà però accorto che gli attori famosi presenti sono diversi.

A partire da Iwan Rheon nei panni di Tenax, un ex schiavo diventato proprietario della più grande taverna di scommesse di Roma. L’interprete è noto per aver interpretato il ruolo del sadico Ramsay Bolton nella sesta stagione di Game of Thrones. Nel cast troviamo anche Kyshan Wilson, conosciuta al grande pubblico per la parte di Kubra in Mare Fuori.

Ma non è finita qui perché in Those About to Die c’è un altro attore che abbiamo imparato a conoscere meglio quest’anno. Stiamo parlando di Alessandro Bedetti, tra i protagonisti del film Netflix campione di views in tutto il mondo Fabbricante di Lacrime.

Nel film l’attore bolognese interpreta il ruolo di Lionel, uno dei ragazzi della scuola che si infatua di Nica. Nella serie di Prime Video veste invece i panni di Hermes, uno schiavo che diventa amante di Domiziano (uno dei figli dell’imperatore Vespasiano).

In questi giorni Bedetti ha postato sul suo profilo Instagram una serie di foto dal set della miniserie. Tra queste c’è anche uno scatto in compagnia di Anthony Hopkins.

Un’esperienza davvero importante per il giovane interprete bolognese, che negli ultimi anni ha partecipato a diversi progetti di successo. Ricordiamo infatti che Alessandro ha avuto un ruolo da guest star anche in Doc – nelle tue mani.