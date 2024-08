News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 30 Luglio 2024

Mare Fuori

La scena più toccante per Carmine Recano

Carmine Recano è uno dei punti fermi di Mare Fuori! L’attore fa parte del cast della serie sin dalla sua primissima puntata. È lui il comandante Massimo Esposito, capo delle guardie dell’IPM ma soprattutto una vera e propria guida spirituale per molti dei detenuti.

Nel corso delle stagioni Massimo ha creato rapporti importanti con personaggi come Carmine e Filippo, diventando quasi come un padre per molti di loro. Anche nella quinta stagione ritroveremo nuovamente Recano nel cast della serie.

Nel corso della quarta annata abbiamo assistito a un’evoluzione del suo personaggio. Dopo quanto accaduto a Consuelo per mano degli uomini di Donna Wanda, Massimo ha mostrato un lato oscuro che era sempre rimasto nascosto. In attesa di scoprire cosa accadrà nella nuova stagione, l’attore è stato di recente ospite insieme ad altri protagonisti del cast al Giffoni Film Festival.

Nel corso della kermesse Carmine Recano è stato tra i protagonisti del panel dedicato a Mare Fuori, dove ha risposto ad alcune domande sulla serie. In particolare l’attore ha rivelato qual è stata la scena più toccante da interpretare nel corso di questi anni.

“Per quanto mi riguarda sicuramente la scena della morte di Ciro sul finale della prima stagione anche perché è stato fatto un lavoro nell’immediato su quella scena“, ha svelato.

“Bisognava condannare quella sottocultura, quindi con il regista abbiamo improvvisato il monologo che fa il comandante sul finale di quella scena. Poi ovviamente quel dolore e quel trasporto dovuti alla morte di Ciro mi hanno un po’ segnato“, ha spiegato Recano.

E a proposito di Ciro, anche in questa quinta stagione è previsto il ritorno (nei flashback) del personaggio. In queste ore Giacomo Giorgio è stato infatti avvistato sul set di Mare Fuori e ha girato, con molta probabilità, tutte le scene che lo vedranno protagonista a parte da febbraio 2025.

Tornando al comandante, sarà invece interessante scoprire come evolverà la sua storyline. Qualche giorno fa un video dal set ha mostrato il comandante in compagnia della rediviva mamma di Rosa.