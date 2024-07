News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 16 Luglio 2024

Mare Fuori

Mare Fuori 5, avvistamenti dal set

Le riprese di Mare Fuori 5 procedono in maniera spedita. Da qualche settimana il set di Napoli, che da anni ospita le location della serie, ha riaperto e ha riabbracciato i vari protagonisti.

La quinta stagione dello show di Rai Due è quella che segna, forse, il più grande cambiamento nella sua storia. Non solo in regia, dove troviamo Ludovico Di Martino (regista anche di Skam Italia) al posto di Ivan Silvestrini, ma anche tra gli interpreti.

Nelle passate settimane è stata infatti confermata l’uscita di scena di molti protagonisti storici, tra cui Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo. Al posto di Carmine ed Edoardo troveremo però una manciata di nuovi personaggi: ben sei detenuti nuovi di zecca!

Al centro della scena ci sarà ancora una volta Maria Esposito e la sua Rosa Ricci la quale, dopo lo scorso finale di stagione, potrebbe iniziare la nuova annata da latitante. Nelle nuove puntate conosceremo qualcosa in più sul passato di sua madre.

Abbiamo infatti scoperto nella quarta stagione che la donna, interpretata da Antonia Truppo, non è morta come pensavamo. Don Salvatore l’aveva fatta ricoverare in una clinica psichiatrica facendo credere a tutti che fosse defunta. A ritrovarla fu Ciro, che iniziò un vero e proprio rapporto clandestino con lei.

Con la morte del ragazzo il segreto sembrava essere morto nella tomba con lui. Ma non è così. Sul web è infatti apparso qualche video registrato dal set di Mare Fuori 5. In queste clip vediamo Truppo in compagnia di Carmine Recano, noto per il ruolo del comandante Massimo Esposito.

Qualcuno ha già iniziato a condividere anche qualche piccola teoria. Secondo alcuni infatti il comandante scoprirà la verità sulla madre di Rosa ma manterrà a sua volta il segreto. E c’è chi è addirittura convinto che tra i due scatterà anche la scintilla…

Sono per il momento soltanto delle fantasie dei seguaci della serie che non hanno alcuna prova ufficiale. Per capire cosa accadrà non ci resta che pazientare ancora qualche mese: le nuove puntate debutteranno nei primi mesi del 2025 su Rai Due.