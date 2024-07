Un posto al sole anticipazioni 16 luglio 2024

Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

15 Luglio 2024

Anticipazioni Un posto al sole di martedì 16 luglio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 16 luglio 2024.

Nella puntata precedente, la prepotenza di Pasquale sembra avere la meglio su Manuel, che non sa come reagire al suo atto di prevaricazione. Dirà alla madre quello che è successo? Samuel cerca in modo maldestro di recuperare il rapporto con Micaela. Ornella affronterà con grande intuito e competenza un delicato caso medico.

Trama puntata martedì 16 luglio 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 16 luglio 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, Don Antoine aiuta Rosa a risolvere una questione spinosa ma, mentre Damiano sembra comprendere e accettare il ruolo del sacerdote, le parrocchiane saranno molto più critiche sul ruolo di don Antoine nella vita di Rosa. Mariella decide di non andare al debutto dello spettacolo di Claudia ma Guido è talmente concentrato sulla sua fiamma da non rendersi conto del malessere della moglie nonostante Michele e Silvia cerchino di aprirgli gli occhi. Samuel cerca consigli su come comportarsi con Micaela ma né Manuela né Serena riescono a tranquillizzarlo.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.