Stefano D Onofrio | 15 Luglio 2024

My Lady Jane

Avremo My Lady Jane 2?

Ci sarà My Lady Jane 2? La prima stagione della serie Prime Video sta riscuotendo sempre più proseliti con il passare dei giorni. Al centro della trama troviamo la storai di Jane Grey, personaggio realmente esistito interpretato nello show da Emily Bader.

La protagonista si trova costretta a convolare a giuste nozze con il lord Guildford Dudley (interpretato da Edward Bluemel) con cui, con il passare del tempo, nascerà un sentimento. Guildford nasconde però un segreto. È infatti un Ethiano (un individuo appartenente a un gruppo di persone che si trasformano in un animale e che sono mal viste nel regno).

Senza volerlo e contro la sua volontà si trasforma pertanto in un cavallo. La coppia fa pertanto un patto. Se Jane riuscirà a trovare un antidoto che riesce a curare Guildford sarà libera dal suo vincolo matrimoniale.

In pochi giorni la seriem definita da molti la risposta di Prime Video a Bridgerton, sta riscuotendo un ottimo successo. Sono in tanti a chiedere la produzione di My Lady Jane 2 e il rinnovo per una seconda stagione.

Gli stessi protagonisti, Emily Bader ed Edward Bluemel, hanno parlato di questa possibilità durante un’intervista rilasciata per Collider. Alla domanda se hanno notizie su un’ipotetica seconda stagione Bader risponde con un netto “No”.

“Non mi hanno detto nulla. Non rispondono alle mie e-mail – ha invece dichiarato Bluemel – Vorrei che Guildford continuasse a sostenere Jane e ad aiutarla nel suo percorso. È per questo che Guildford è lì. Per molte ragioni, alla fine della serie è una persona molto diversa da quella che era all’inizio, e sta trovando una nuova prospettiva di vita e forse anche un barlume di gioia, qui o là“.

“Ne hanno passate tante, ma allo stesso tempo, scegliendo di fare quello che fa alla fine, salvando se stessa, Jane mette a rischio la sua famiglia. Ha bisogno di darsi da fare e di capire cosa fare. Si sente molto responsabile. Penso che la tosta Jane possa fare un salto di qualità“, ha aggiunto Emily parlando di un ipotetico futuro del suo personaggio.