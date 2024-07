News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 15 Luglio 2024

House of the Dragon

I fan notano una citazione di Game of Thrones in un dialogo tra Alicent e Aegon nel quarto episodio di House of the Dragon 2

La citazione di House of the Dragon 2

Una citazione di Game of Thrones è stata colta dai fan in House of the Dragon 2! La seconda stagione del prequel è ormai entrata nel vivo. La guerra tra Bianchi e Verdi si fa sempre più dura e senza esclusione di colpi. Anche tra i membri della stessa “squadra” però iniziano a esserci dei problemi.

In particolare ad Approdo del Re Aegon II (interpretato da Tom Glynn-Carney) inizia a provare delle difficoltà accusando i suoi alleati di escluderlo dalle decisioni importanti. Il re non sopporta di non essere coinvolto e vuole avere un ruolo più attivo nella guerra e nelle decisioni prese per sferrare colpi ai nemici.

Un livore che diventa ancora più importante quando scopre che suo fratello Aemond e il suo primo cavaliere, Criston Cole, hanno tramato un piano d’azione alle sue spalle. Aegon si sfoga con suo madre Alicent che, di tutta risposta, affronta il figlio con coraggio e senza paura di conseguenze.

La dama infatti esorta il figlio ad ascoltare chi ha più esperienza di lui, come gli altri lord che siedono al tavolo del Concilio o suo nonno Otto, allontanato dalla Corte. “Cosa vuoi che faccia, Madre?“, chiede allora Aegon in un momento di crisi. “Nulla“, è la pronta risposta di Alicent.

Se queste parole dette nel quarto episodio di House of the Dragon 2 non vi risultano nuove non vi sbagliate. Un dialogo molto simile è infatti avvenuto anche in Game of Thrones. Questa volta i protagonisti sono un’altra monarca, Daenerys Targaryen, e un altro consigliere, Tyrion Lannister.

La “madre dei Draghi” chiede al “Folletto” consigli su come comportarsi durante le ultime stagioni dello show HBO. La risposta che viene data dal Primo Cavaliere è praticamente la stessa data da Alicent: “Nulla“.

Una citazione che ha fatto sicuramente piacere ai milioni di fan di Game of Thrones in tutto il mondo.