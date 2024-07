Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 16 Luglio 2024

shannen doherty

Shannen Doherty nel podcast su Streghe

Il cast di Streghe continuerà a omaggiare Shannen Doherty ancora a lungo. La morte dell’attrice simbolo degli anni 90 ha lasciato senza parole i tanti fan in tutto il mondo. Doherty lottava da ormai quasi 10 anni contro un tumore al seno. Lo scorso anno, in una commovente intervista rilasciata a People, Shannen aveva rivelato che il suo cancro era giunto al quarto stadio.

La scorsa domenica la notizia che ha lasciato tutti senza parole. L’attrice si è spenta nella sua casa contornata dall’affetto dei suoi cari e del suo cagnolino Bowie. Tanti i volti noti che hanno condiviso con Shannen set ed esperienze lavorative che hanno voluto renderle omaggio. Tra questi anche Alyssa Milano, sua collega in Streghe, con cui i rapporti non erano però idilliaci.

Il resto dei protagonisti della serie cult non è però rimasto a guardare. Hanno commosso tutti le parole usate da Rose McGowan (Paige) e Holly Marie Combs (Piper). Proprio quest’ultima ha condiviso un annuncio proveniente dalla pagina ufficiale del podcast dedicato a Streghe che dal 2022 co-conduce al fianco di Brian Krause (Leo) e Drew Fuller (Chris).

House of Halliwell, questo il nome del podcast, annuncia infatti che Shannen Doherty ha registrato 5 episodi prima di morire. “Solo pochi giorni fa, il podcast House of Halliwell ha annunciato che Shannen Doherty si sarebbe unita ai suoi compagni di cast Holly Marie Combs, Brian Krause e Drew Fuller per rivivere la magia di Streghe“, si legge nel post.

“Questo show, questo personaggio, questo podcast significavano così tanto per Shannen che non vedeva l’ora di condividerli con i fan di Streghe di tutto il mondo. Vogliamo onorare la sua memoria e realizzare i desideri di Shannen mandando in onda i primi cinque episodi che ha registrato prima della sua scomparsa“, annunciano gli ex colleghi di Doherty.

“Era appassionata di questo progetto e orgogliosa di aver interpretato Prue Halliwell, speriamo che questi episodi offrano un po’ di conforto a tutti coloro che l’hanno amata. Prue, il tuo ricordo rimane e la tua magia continua a vivere“, conclude. Per ora non ci sono ulteriori informazioni su quando saranno disponibili queste puntate. Sarà nostra premura darvi ulteriori aggiornamenti in merito.