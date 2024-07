News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 16 Luglio 2024

Stranger Things

Stranger Things 5, nuovi personaggi

Proseguono le riprese di Stranger Things 5. La quinta e ultima stagione dello show Netflix dovrebbe arrivare sulla piattaforma nei primi mesi del 2025. Il condizionale è ancora d’obbligo visto che una serie di questo calibro necessita di molta post-produzione.

Sono trascorsi ormai più di due anni dall’ultimo ciclo di episodi. Nelle ultime ore le pagine ufficiali Netflix hanno condiviso con i fan un video dal dietro le quinte. Nella clip si sottolinea come le riprese dell’ultima annata siano giunte circa a metà.

E proprio dal video si evince la presenza di ben due nuovi personaggi che conosceremo nelle prossime puntate. Si tratta di Nell Fisher, che abbiamo già conosciuto nello show My Life Is Murder. È quella bambina con le treccine che potete vedere nel video che vi mostriamo di seguito.

Tra i nuovi ingressi notiamo anche Jake Connelly. Per il giovane attore si tratta della prima opera importante. Nella clip appare in qualche fotogramma al fianco della divertentissima Erica, la sorella di Lucas.

Infine, anche se non siamo riusciti a individuarlo nel video, ci sarà nel cast di Stranger Things 5 anche Alex Breaux. A riportare la notizia è stato TV Line, che però non ha fornito ulteriori dettagli sui personaggi da loro interpretati. Forse avete visto Breaux nella serie western Joe Pickett, di cui era tra i protagonisti.

Nell Fisher e Jake Connelly in Stranger Things 5

Qualche mese fa era stata già annunciata la presenza nel cast di Linda Hamilton, attrice nota per il suo ruolo in Terminator. Per ora non si conoscono invece grosse novità dal punto di vista sulla trama. Durante un’intervista rilasciata qualche settimana fa Joe Keery aveva fatto capire di essere a conoscenza degli sviluppi ma di non potersi sbilanciare.

“Ne ho letti un po’, sì. Non penso di poter dire molto di più di quello che ho detto“, aveva risposto imbarazzato a Jimmy Fallon.