Stefano D Onofrio | 16 Luglio 2024

L’omaggio della figlia di Luke Perry

La morte di Shannen Doherty ha sconvolto il mondo intero. La scorsa domenica il pianeta si è risvegliato con un’orribile notizia. Doherty, nota per i suoi ruoli in serie cult come Beverly Hills 90210 e Streghe, era passata a miglior vita.

Dopo una lunga battaglia contro un cancro al seno, diagnosticato nel 2015, Shannen lascia la sua famiglia e i suoi amici. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore sono arrivati sui social da parte di amici e parenti. Tra questi vogliamo segnalarvi anche quello di una ragazza che conosce bene questa sensazione perché ormai più di 5 anni fa ha perso il suo papà.

Stiamo parlando di Sophie, primogenita di Luke Perry. Esattamente come Shannen, anche l’attore deve la sua maggiore popolarità proprio al teen drama simbolo degli anni 90. In Beverly Hills 90210 Perry e Doherty hanno dato vita a una delle coppie più amate nella storia della tv: quella formata da Brenda e Dylan.

Sophie Perry – Instagram

Perry è morto nel 2019 in seguito alle complicazioni derivanti da un ictus. Nelle scorse ore Sophie ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ritrae il papà insieme alla sua collega e amica Shannen Doherty proprio ai tempi di Beverly Hills 90210.

Uno scatto meraviglioso che ritrae i due attori giovanissimi sul set del teen drama. “Non posso rispondere individualmente alle centinaia di messaggi belli e sentiti, ma li vedo e apprezzo tutti voi per aver inviato positività a me e alla mia famiglia. E non sono proprio sicura di cosa dire o fare in questa situazione. Non ho mai avuto una lezione su come gestirlo, specialmente quando sta accadendo tutto all’occhio del pubblico. Quindi abbi cura di me e sappi che sono grato per tutto l’amore“, aveva scritto all’epoca Sophie dopo la morte di papà Luke.

Uno splendido omaggio, quello di Sophie, che ha commosso i tanti “figli degli anni 90” sparsi in tutto il mondo.