Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 15 Luglio 2024

Beverly Hills 90210 shannen doherty

Shannen Doherty: il cast di Beverly Hills 90210 ricorda l’attrice

Il cast di Beverly Hills 90210, assieme a tutti noi, è in lutto per la scomparsa di Shannen Doherty, venuta a mancare all’età di 53 anni dopo aver lottato a lungo contro il cancro.

“È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia“, ha detto la responsabile stampa dell’attrice Leslie Sloane a Us Weekly in una dichiarazione ufficiale. “Devota figlia, sorella, zia e amica, era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede la loro privacy in questo momento così da poter elaborare il lutto in pace“.

Non sono quindi tardati ad arrivare i messaggi degli ex-colleghi dell’attrice, in particolare di quelli che hanno lavorato con lei per tanti anni sul set di Beverly Hills 90210.

Jason Priestley

Jason Priestley, che interpretava il gemello di Brenda Walsh, Brandon, ha voluto ricordare Shannen Doherty.

Per quattro stagioni l’attore ha condiviso con Shannen il set di Beverly Hills 90210.

“Sono sconvolto e rattristato dalla notizia della scomparsa della mia amica Shannen. Era una forza della natura e mi mancherà. Mando amore e luce alla sua famiglia in questo momento buio“, ha scritto su Instagram.