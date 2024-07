Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 15 Luglio 2024

shannen doherty

Shannen Doherty aveva da tempo deciso le sue ultime volontà

Da diverse ore gli appassionati di cultura pop di tutto il mondo si sono uniti per onorare e ricordare Shannen Doherty, venuta a mancare a 53 anni dopo una dura lotta con un cancro. L’attrice da tempo aveva messo per iscritto le sue ultime volontà, e non ne ha mai fatto mistero.

Shannen Doherty infatti aveva condiviso istruzioni specifiche riguardo come sarebbe dovuto andare il suo funerale e non solo. La star di Streghe, scomparsa sabato 13 luglio, ha parlato di tutto questo in una puntata del suo podcast, Let’s Be Clear, a gennaio.

“Voglio che i miei resti siano uniti a quelli del mio cane e a quelli di mio padre“, ha detto all’epoca, aggiungendo che i suoi cari avrebbero dovuto poi distribuire le sue ceneri in diversi modi.

Secondo quanto riportato da People, la celebre attrice avrebbe attribuito al suo cane il merito di aver percepito la presenza del cancro prima che le fosse diagnosticato ufficialmente.

Nel 2015, Shannen Doherty aveva ricevuto la diagnosi di cancro al seno. In una delle sue prime interviste ai tempi, aveva raccontato come il suo cane sembrasse aver intuito il problema prima dei medici. “Per molto tempo, il mio cane mi annusava insistentemente proprio qui, sul lato destro“, ha raccontato a Entertainment Tonight nel 2016. “Quando mi è stata diagnosticata la malattia, tutto ha avuto senso“.

L’attrice era profondamente legata al suo cane, Bowie, con il quale postava molti scatti sui social.

L’ex star di Beverly Hills, 90210 ha poi parlato della possibilità che i suoi cari portino le sue ceneri e quelle del padre a Malibu, in California, dove insieme hanno trascorso “momenti preziosi“, o in un altro luogo che entrambi amavano. Ha affermato di essere interessata anche all’idea di utilizzare i suoi resti per “piantarli e trasformarli in un albero”.

Inoltre Shannen Doherty aveva messo in chiaro di non volere troppa gente al suo funerale. In particolare non amava l’idea che ci venisse qualcuno che lei non avrebbe approvato.

“C’è un sacco di gente che penso si presenterebbe, ma che io non voglio che sia lì. Non li voglio lì perché le loro ragioni per presentarsi non sono necessariamente le ragioni migliori. So che non gli piaccio davvero e, okay hanno le loro ragioni e va bene per loro. In realtà non piaccio loro abbastanza da presentarsi al mio funerale“.