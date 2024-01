Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 16 Gennaio 2024

Il funerale di Shannen Doherty è già organizzato: “So già chi non voglio presente”

Shannen Doherty ha raccontato un amara verità durante il suo podcast, svelando di aver già organizzato il proprio funerale e curato con precisione la lista degli invitati. L’ex attrice di Beverly Hills, 90210 ha spiegato la situazione al suo migliore amico ed esecutore del suo testamento, Chris Cortazzo.

“Odio i funerali“, ha ammesso la star nel podcast Let’s Be Clear With Shannen Doherty. “Non so se qualcuno li ami, ma io sono la persona che non va altro che singhiozzare. Non riesco a fare altro.”

Con questo in mente, Shannen Doherty ha chiarito che vuole che il suo servizio funebre sia meno cupo e più una chiassosa festa in casa. Tuttavia è stata laconica sugli invitati: meno sono meglio è.

“A gennaio 2023 dopo un intervento ho iniziato a pensarci. Con il pensiero di non farcela ho dovuto rivedere il testamento e organizzare tutto in modo chiaro. C’è un sacco di gente che penso si presenterebbe, ma che io non voglio che sia lì. Non li voglio lì perché le loro ragioni per presentarsi non sono necessariamente le ragioni migliori. So che non gli piaccio davvero e, okay hanno le loro ragioni e va bene per loro, ma in realtà non piaccio loro abbastanza da presentarsi al mio funerale.

Ma lo faranno lo stesso, perché è la cosa politicamente corretta da fare e non vogliono fare brutta figura. Per questo voglio allentare la pressione e voglio che il mio funerale sia come una festa dell’amore. Non voglio che la gente pianga o che in privato dica: ‘Grazie a Dio quella st****a è morta’”.

L’amico Chris Cortazzo ha chiesto a Shannen Doherty l’elenco di chi dovrebbe essere invitato al suo funerale. “Più è breve la lista meglio è”, ha dichiarato l’attrice. “Non posso darti un elenco di chi non voglio perché è troppo lungo“, ha dichiarato l’attrice di Streghe.

“Sto parlando di persone a cui proprio non piaccio. Semplicemente non voglio quelle persone lì e so chi sono. Detesto la falsità. Non sopporto le persone che all’improvviso vogliono fingere di aver trovato Gesù e sono così dispiaciute e si pentono e non intendevano dire niente di male su di te. Non lo sopporto. So che sei sempre lo stesso meschino essere umano. Stai lontano da me. Non ho bisogno di dire qualcosa di brutto su di te, non hai bisogno di dire qualcosa di brutto su di me, ma possiamo semplicemente ignorarci a vicenda”.

Il discorso sul funerale di Shannen Doherty arriva nel mezzo della sua battaglia contro il cancro allo stadio 4. All’attrice è stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015, andato poi in remissione due anni dopo essere stato sottoposto a chemioterapia.

Nel 2020, si è però scoperti che il cancro al seno di Shannen Doherty era tornato ed era allo stadio quattro. Poi, nel corso del 2023, l’attrice ha affermato che il male si era diffuso al cervello e alle ossa.

Da allora la star di Streghe è sempre stata molto aperta sul suo percorso, e ha deciso anche di togliersi qualche sassolino con il suo podcast!