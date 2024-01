Noah Schnapp ha pubblicato un nuovo video in cui chiarisce la sua posizione sugli scontri tra Israele e Palestina, dopo la bufera che hanno scatenato alcune sue dichiarazioni sulla questione.

L’attore di Stranger Things ha iniziato il video spiegando che voleva solo discutere di tutto quello che sta succedendo online. Infatti il web si è coalizzato contro Schnapp, chiedendo la sua rimozione dal cast della serie TV, in vista della quinta stagione.

Per fare chiarezza, dopo gli attacchi del 7 ottobre, Noah Schnapp ha espresso la sua opinione sulla vicenda, suscitando le prime reazioni negative. Successivamente poi ha ulteriormente complicato la vicenda, quando ha pubblicato video dove rideva con gli amici, mostrando cartelli e adesivi con la scritta “Il sionismo è sexy“.

A gennaio 2024 Noah Schnapp ha postato quindi il video TikTok di cui vi raccontiamo oggi. Nella clip si dilunga in un discorso in cui sostiene che le sue parole siano state manipolate e fraintese.

“Mi sento come se i miei pensieri e le mie convinzioni fossero stati finora fraintesi rispetto a ciò in cui credo e volevo semplicemente spiegarvi dal mio cuore come mi sento. Voglio solo pace, sicurezza e protezione per tutte le persone innocenti colpite da questo conflitto.

Ho avuto molte discussioni aperte con amici palestinesi, e penso che siano stati scambi molto importanti, da cui ho imparato molto. Una delle cose che ho imparato è che tutti speriamo nelle stesse cose, che quelle persone innocenti ancora tenute in ostaggio a Gaza vengano restituite alle loro famiglie. Tutti speriamo allo stesso modo nella fine della perdita di vite innocenti in Palestina. Così tante di quelle persone sono donne e bambini, ed è orribile da vedere.

Penso che chiunque abbia un briciolo di umanità spererebbe nella fine delle ostilità da entrambe le parti. Sono contrario a qualsiasi uccisione di persone innocenti e spero che lo siate anche voi. E spero solo di vedere un giorno questi due gruppi riuscire a vivere insieme armoniosamente in quella regione. Inoltre spero che nel 2024 le persone online siano un po’ più comprensive e compassionevoli e che riconoscano che siamo tutti umani, indipendentemente dalla nostra razza, dalla nostra etnia, dal nostro background, dal nostro paese di nascita, dalla nostra sessualità, da qualsiasi cosa. Siamo tutti umani e siamo tutti uguali e dovremmo amarci tutti per questo, sostenerci a vicenda. Dobbiamo restare uniti per l’umanità e per la pace”.