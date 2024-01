Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 16 Gennaio 2024

Friends Matthew Perry

La sigla di Friends risuona agli Emmy 2024 per ricordare Matthew Perry

Il 2023 ci ha portato via Matthew Perry e nel 2024, durante la cerimonia degli Emmy Awards, si è deciso di omaggiare la star, con un piccolo segmento in memoriam.

Durante l’evento infatti i cantanti Charlie Puth e The War and Treaty hanno eseguito sul palco la loro versione dell’amata sigla di Friends, I’ll Be There for You. Il tutto mentre la foto di Matthew Perry appariva nel commovente montaggio.

Matthew Perry, morto il 28 ottobre all’età di 54 anni, è stato ricordato insieme ad altre star scomparse nell’ultimo anno. Tra queste Angus Cloud di Euphoria, Angela Lansbury de La signora in giallo, Andre Braugher di Brooklyn Nine Nine, Kirstie Alley, Ron Cephas Jones di This is Us e Treat Williams.

Ecco il video del momento toccante:

Charlie Puth performs the theme song from #Friends during the in memoriam segment at the 75th #Emmys pic.twitter.com/YbfNUZOHYj — The Hollywood Reporter (@THR) January 16, 2024

Sul web si vociferava di una presunta reunion del cast di Friends agli Emmy, proprio per omaggiare l’interprete di Chandler Bing, ma così non è stato. I fan della sitcom hanno comunque potuto stringersi in un abbraccio globale con questo toccante momento, cantando insieme la sigla di Friends per ricordare l’attore.

In passato, gli spettatori hanno contestato il modo in cui gli Emmy hanno gestito il segmento in memoriam. Nel settembre 2022, molti telespettatori hanno criticato l’evento per aver escluso Olivia Newton-John, morta un mese prima all’età di 73 anni.