Tom Holland rivela che lui e Zendaya riguardano spesso Spider-Man: Homecoming

Il racconto di Tom Holland

Tom Holland e Zendaya amano rivedere Spider-Man: Homecoming. Un gesto romantico, potrebbero pensare i fan della coppia, visto che il film Marvel è il film che li ha fatti conoscere. Era il 2017 quando i due giovanissimi attori approdarono nei multisala di tutto il mondo con la pellicola del Marvel Cinematic Universe.

Un primo capitolo di una trilogia che vede l’uomo ragno, alias Peter Parker, protagonista assoluto. Proprio sul set di Homecoming è nata la storia d’amore tra Holland e Zendaya. Una relazione che, ancora oggi, continua ad appassionare i tanti fan della coppia. Proprio in questi giorni l’attore è stato tra gli ospiti dei Critics’ Choice Awards in cui ha dato vita a una reunion con il suo “padrino” Robert Downey Jr..

Tom era tra i nominati nella categoria “Best Actor in a Limited Series or Movie Made for Television” per il suo ruolo di Danny Sullivan in The Crowded Room, serie tv targata AppleTV+. Durante il red carpet è stato raggiunto dai microfoni del portale Extra, che ha chiesto all’attore se fosse solito rivedere i progetti che lo vedono tra i protagonisti.

“Sono decisamente attento alle mie cose. A volte penso di essere il mio miglior critico – ha ammesso Tom Holland – So davvero cosa posso fare e a volte vedo qualcosa e dico: ‘Accidenti! Avrei potuto spingere di più’. In realtà, una volta che qualcosa è uscito, lo lascio a letto“.

Holland ha poi condiviso un’abitudine che hanno lui e Zendaya. “Ogni tanto riguardiamo Spider-Man: Homecoming e ricordiamo di avere 19 anni e di aver fatto di nuovo quei film”, ha dichiarato.

“Adoro quei film e mi piace assaporare quei momenti, quindi cerco di non guardarli così spesso come vorrei perché è così speciale. È un lusso e un dono potersi sedere e rivivere la propria giovinezza“, sono le parole di Holland. “Non sarei l’uomo che sono oggi senza quel lavoro“, ha concluso.