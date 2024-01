Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 16 Gennaio 2024

Harry Potter Wonka

Il collegamento tra Willy Wonka e George Weasley

Willy Wonka e George Weasley sono la stessa persona. O meglio, questo è quello che pensa una parte del web che ha ipotizzato una folle (ma allo stesso tempo interessante) teoria. Andiamo con ordine. Il cioccolatiere più famoso al mondo sta vivendo una nuova vita grazie al remake con protagonista Timothée Chalamet.

Wonka, questo il titolo del musical, continua a macinare ottimi incassi al botteghino e ha già superato i 500 milioni di dollari di introiti. La pellicola racconterà l’arrivo in una nuova città del giovane Willy, che sogna di aprire una cioccolateria nelle Galeries Gourmet. Il suo desiderio dovrà però scontrarsi con tre importanti cioccolatai del luogo, Slugworth, Prodnose e Fickelgruber.

Questi ultimi cercheranno in tutti i modi di opporsi all’arrivo di Wonka in città e proveranno a boicottarlo. Ma per una parte del web abbiamo già visto questo personaggio iconico in un’altra saga altrettanto importante della storia del cinema: quella di Harry Potter.

Secondo quanto riportato in questa folle congettura il cioccolatiere non sarebbe nient’altro che George Weasley, uno dei fratelli maggiori di Ron. Dopo la morte di suo fratello gemello Fred, avvenuta nel corso della battaglia finale contro Voldemort, George potrebbe aver scelto di abbandonare il mondo dei maghi e di vivere da “babbano”.

I fan della saga ‘potteriana’ ricorderanno senz’altro la passione dei fratelli Weasley per i dolci. I gemelli aprirono infatti Tiri Vispi Wesley, un negozio in cui erea possibile acquistare articoli magici ma anche diversi dolciumi. Si può poi notare che l’insegna che si trova all’ingresso dell’immensa fabbrica di cioccolato mostra la lettera W. Che è sia l’iniziale di Wonka ma anche quella di Weasley.

Ci sarebbe inoltre una somiglianza fisica tra i due personaggi. Il primo Willy Wonka della storia del cinema, Gene Wilder, aveva i capelli rossi. A chi legate questo particolare? Ma certo, proprio alla famiglia Weasley!

Infine possiamo notare che nel film del 1971 all’interno della casa del cioccolatiere ci sono tanti oggetti divisi a metà. Potrebbe esserci in questo un significato metaforico: George ha perso la sua metà, Fred, e da quel lutto non riesce più a vedersi completo. Si tratta di una teoria molto fantasiosa e decisamente poco credibile. Ci piace però pensare che ci sia in essa un fondo di verità…